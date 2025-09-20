Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου-Νάξου έδωσε το Blue Star Naxos, την Παρασκευή.



Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιό του, παρά το απαγορευτικό απόπλου, εν μέσω κακοκαιρίας. Όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσιεύει η kykladiki, το Blue Star Naxos παλεύει με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους.



Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το πλοίο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

Το βίντεο με τη μάχη του Blue Star Naxos