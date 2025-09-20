 Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους -Δείτε βίντεο

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα
Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου-Νάξου έδωσε το Blue Star Naxos, την Παρασκευή.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιό του, παρά το απαγορευτικό απόπλου, εν μέσω κακοκαιρίας. Όπως φαίνεται από το βίντεο που δημοσιεύει η kykladiki, το Blue Star Naxos παλεύει με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το πλοίο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

Το βίντεο με τη μάχη του Blue Star Naxos

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Blue Star Naxos κύματα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ