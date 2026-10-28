Η μαγευτική διαδρομή που αιωρείται πάνω στο νερό -Σε ποιο σημείο της Ελλάδας βρίσκεται - iefimerida.gr

Ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλους ξετυλίγεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με τη στενή λωρίδα του δρόμου που διαπερνά τα νερά του κόλπου να συγκλονίζει όλους όσους επισκέπτονται την περιοχή.

Η Άρτα είναι ένας αναδυόμενος εναλλακτικός τουριστικός προορισμός, ιδανικός για όσους αναζητούν αυθεντικότητα μακριά από τα μαζικά πλήθη καθώς συνδυάζει πλούσια ιστορία, φυσικά τοπία, πληθώρα δραστηριοτήτων και παραδοσιακές ηπειρώτικες γεύσεις που αναδεικνύουν την μοναδική ταυτότητα της Ηπείρου.

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