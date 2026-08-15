Η Λεωφόρος Ποσειδώνος γίνεται υπόγεια -Πώς προχωρά το έργο που αλλάζει την Παραλιακή - iefimerida.gr

Ένα μεγάλο έργο που αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την κατάσταση της κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο φαίνεται πως προχωρά με σημαντικούς ρυθμούς, με τα νέα πλάνα να αποκαλύπτουν την εξέλιξη των εργασιών.﻿

Η κυκλοφοριακή πίεση που αντιμετωπίζει καθημερινά η Αθήνα έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην προώθηση μιας σειράς έργων και παρεμβάσεων στους βασικούς οδικούς της άξονες, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στις περιοχές όπου ο μεγάλος όγκος των οχημάτων δημιουργεί συχνά σημαντικές καθυστερήσεις, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών.﻿

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