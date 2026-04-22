Ποια είναι η Μαργαρίτα Μυτιληναίου, η κόρη του Στέφανου Ληναίου και της Έλλης Φωτίου - iefimerida.gr

Η Μαργαρίτα-Κυριακή Μυτιληναίου είναι Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός. Γεννήθηκε στο Λονδίνο και είναι κόρη των ηθοποιών Στέφανου Ληναίου και Έλλης Φωτίου.

Ο Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών και η κόρη του Μαργαρίτα Μυτιληναίου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση. Η ίδια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στα social media, και έγραψε όμορφα λόγια που συγκινούν για τον πολυαγαπημένο της πατέρα που τόσο αγαπούσε και θαύμαζε.

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα.

Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο...», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να λέγεται Μυτιληναίου και όχι Ληναίου, σε συνέντευξή της στο fosonline, ανέφερε: «Αυτό είναι το πραγματικό όνομά μας και το άλλαξε ο πατέρας μου για να επιβιώσει. Ήταν αριστερός και τα πολιτικά φρονήματά του δεν άρεσαν εκείνη την εποχή. Ξεκίνησε ως εκφωνητής ειδήσεων στην ΕΙΡ τη δεκαετία του '50. Μετά έκανε κάτι πρωτοποριακό, ένα διαδημοτικό ραδιόφωνο πέντε δήμων, της Δάφνης, του Υμηττού, του Αγίου Δημητρίου και άλλων δύο. Το Ράδιο Κύκλος.

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία, ωστόσο από πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές της, την "κέρδισε" το ραδιόφωνο. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως μουσική παραγωγός στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΑΝΤ1 ΦΜ και ΣΚΑΪ FM. Ιδιαίτερα δημοφιλής έγινε μέσα από τη συχνότητα του Μελωδία FM.

Διατέλεσε υπεύθυνη προγράμματος στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίεση FM, καθώς και σύμβουλος προγράμματος στο ΣΚΑΪ FM. Από το 2001 ως το 2010 υπήρξε διευθύντρια προγράμματος του Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΤ. Επιμελήθηκε το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης στον ημιτελικό του οποίου υπήρξε συμπαρουσιάστρια.

Το 2015 επέστρεψε στο ραδιόφωνο και συγκεκριμένα στο Μέντα FM από όπου και αποχώρησε το 2015. Μετά την εκλογή του Κώστα Μπακογιάννη ως δημάρχου Αθηναίων, ανέλαβε την διεύθυνση του δημοτικού ραδιοφώνου Αθήνα 9.84.

Η Μαργαρίτη Μυτιληναίου έχει και έναν αδελφό, τον Αλέξη, ο οποίος είναι στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας.