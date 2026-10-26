Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο, σύμφωνα με την παράδοση -Πλησιάζει η ημερομηνία - iefimerida.gr

Έφτασε ξανά η περίοδος που το ερώτημα αρχίζει να πλανάται. Πότε είναι η σωστή στιγμή για να στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Άλλοι περιμένουν να ακούσουν το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι ή να δουν την πρώτη διαφήμιση με Άγιο Βασίλη.

Υπάρχει όμως και ένα έθιμο που δίνει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση.

Τι λέει η παράδοση

Σύμφωνα με το έθιμο, το δέντρο στολίζεται 40 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή γύρω στις 16 Νοεμβρίου.

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Όσοι μένουν πιστοί στα παλιά ήθη το ακολουθούν, αφού το δέντρο θεωρείται σύμβολο ευτυχίας και ενότητας. Πολλές οικογένειες πάντως προτιμούν να το αφήσουν για τον Άγιο Νικόλαο, στις 6 Δεκεμβρίου, και να ξεκινήσουν από εκεί τη γιορτινή περίοδο.

Η χάρη των στολιδιών

Ένα δέντρο δεν είναι μόνο λαμπιόνια. Αγγελάκια, αστέρια ή πιο μοντέρνα σχέδια, όλα δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα και δείχνουν τη φαντασία του καθενός. Κλασικό κόκκινο και πράσινο ή ασημί και χρυσό, κάθε δέντρο βγαίνει μοναδικό. Επιπλέον, πολλά στολίδια έχουν τη δική τους ιστορία, καθώς οι οικογένειες τα κρατούν για χρόνια και φτιάχνουν μαζί τους νέες αναμνήσεις.

Πώς ξεκίνησε το έθιμο

Η ιστορία του φτάνει στη Γερμανία του 16ου αιώνα και, κατά την παράδοση, συνδέεται με τον Μαρτίνο Λούθηρο. Από εκεί απλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ήρθε το 1833 με τον βασιλιά Όθωνα, που έστησε το πρώτο δέντρο στα ανάκτορα του Ναυπλίου. Οι Έλληνες το αγκάλιασαν πολύ γρήγορα.

Τελικά, πότε;

Η απάντηση είναι όταν αποφασίσει ο καθένας. Κάποιοι στολίζουν νωρίς για να χαρούν περισσότερο τη διάθεση των γιορτών, ειδικά αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά που περιμένουν ανυπόμονα, αλλοί περιμένουν να πλησιάσουν αρκετά οι γιορτές.

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Το σημαντικό είναι να το απολαύσουμε.