Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνεις το εμβόλιο της γρίπης - iefimerida.gr

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός έχει ξεκινήσει και φέτος, με τους ειδικούς να επισημαίνουν τη σημασία της έγκαιρης προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ, ο εμβολιασμός συστήνεται κάθε χρόνο κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, ωστόσο παραμένει χρήσιμος και σε μεταγενέστερο χρόνο, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

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Μάλιστα φέτος συμφωνα με τους ειδικούς ο εμβολιασμός θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα μιας και η εποχική γρίπη επέστρεψε νωρίς και ο καιρός χάλασε από τις αρχές του Οκτώβρη.

Η ανάγκη έγκαιρης προστασίας από τον εμβολιασμό είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους ανθρώπους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας, στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται κατά προτεραιότητα ο αντιγριπικός εμβολιασμός περιλαμβάνονται:

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Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

Βρέφη και παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη και νεφροπάθειες.

Άτομα με ανοσοκαταστολή και νοσογόνο παχυσαρκία.

Έγκυες, λεχώνες και θηλάζουσες.

Επαγγελματίες υγείας και άτομα που φροντίζουν ή συγκατοικούν με ευάλωτους πολίτες.

Άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων και άλλες κλειστές δομές.

Επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εμβολιασμός των ατόμων με χρόνια νοσήματα, καθώς η γρίπη μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας τους και να αυξήσει τον κίνδυνο νοσηλείας.

Χρειάζεται να γίνεται κάθε χρόνο;

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς οι ιοί της γρίπης μεταβάλλονται και η σύνθεση του εμβολίου προσαρμόζεται στα στελέχη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν.

Για τους περισσότερους ενήλικες προβλέπεται μία δόση ανά περίοδο. Τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά μπορεί να χρειαστούν δύο δόσεις, με χρονική απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Επιπλέον, ο αντιγριπικός εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.