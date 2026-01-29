 Η κακοκαιρία Kristin χτυπά την Αττική: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Kristin χτυπά την Αττική: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα [βίντεο]

Ανθρωποι με ομπρέλα στην Αθήνα
Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Thanassis Stavrakis
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στην Αθήνα και σε περιοχές της Αττικής, με την κακοκαιρία Kristin να «χτυπά» από το πρωί τη χώρα.

Λίγο μετά τις 14:30 άρχισε να βρέχει στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές των νοτίων προαστίων, ενώ λίγο νωρίτερα τα φαινόμενα είχαν ξεκινήσει στα βόρεια προάστια.

Στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα ρίχνει χαλάζι.

Δείτε βίντεο από τα φαινόμενα στην Αττική:

Από την περιοχή του Χίλτον:

Την ίδια ώρα, λόγω και της βροχόπτωσης, ο Κηφισός μετατράπηκε για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ», κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία.

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού. Για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.
γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

