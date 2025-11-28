Η κακοκαιρία ADEL χτύπησε την Εύβοια με ισχυρές βροχές και καταιγίδες -Χαλάζι στο χωριό Γαλατσάδες [βίντεο] - iefimerida.gr

Έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους από το απόγευμα της Παρασκευής στο βόρειο τμήμα της Εύβοιας﻿ λόγω της κακοκαιρίας ADEL.

Ειδικότερα, ξέσπασαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο χωριό Γαλατσάδες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού έριξε χαλάζι, με την περιοχή να ντύνεται στα λευκά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εύβοια: Καταιγίδες με ισχυρές ριπές ανέμου -Συστάσεις για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Οι ισχυρές καταιγίδες, που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια και τη δυτική Εύβοια, συνοδεύονται κατά διαστήματα από ριπές ανέμου, με τις Αρχές να κάνουν συστάσεις στους πολίτες για να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων και της χαμηλής ορατότητας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του καιρού και τονίζοντας την ανάγκη προσοχής από όλους.