Η κακοκαιρία Adel χτυπά την Κέρκυρα: Ποτάμια οι δρόμοι -Μήνυμα από 112, «περιορίστε τις μετακινήσεις» [βίντεο] - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η κακοκαιρία ADEL, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το kerkyrasimera, η πτήση από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Κέρκυρα: Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι -Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι του νησιού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

Συνεχής κλήσεις για άντληση -Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ασταμάτητα

Σύμφωνα με το kerkyrasimera και τη δημοσιογράφο Χριστίνα Χονδρογιάννη. η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί στις κλήσεις καθώς η κακοκαιρία που πλήττει εντονα τις τελευταιες ώρες την Κέρκυρα έχει προκαλέσει δεκάδες συμβάντα, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και να επιχειρούν ασταμάτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Πυροσβεστική, ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στις συνεχείς κλήσεις πολιτών, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς.

Αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν:

Σε απάντληση υδάτων από φροντιστήριο στο Κοκκίνι,

Στην Κυρά Χρυσικού, όπου δέντρο έχει πέσει και έχει κλείσει τον δρόμο,

Στον Ποταμό, όπου οι κλήσεις είναι συνεχείς και η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη,

Σε ιδιωτικό ΚΕΤΟ, όπου απαιτείται άμεση άντληση υδάτων,

Σε φαρμακαποθήκη, στην οποία τα νερά έχουν εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη.

Μήνυμα από το 112 -«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κέρκυρας προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.