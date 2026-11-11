Η ηρωική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας επιστρέφει -Τα περιπολικά-θηρία που άφησαν εποχή έγιναν πρώτη είδηση - iefimerida.gr

Μπορεί να έχουν περάσει πάνω από τρεις δεκαετίες από την ίδρυσή της, ωστόσο η περίφημη Ομάδα Σίγμα της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον ακόμη και στο εξωτερικό.

Τα περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται κατά καιρούς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ξεχωριστά μοντέλα που εντάσσονται στον στόλο της και αξιοποιούνται σε απαιτητικές επιχειρησιακές αποστολές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Land Rover Defender, στο οποίο αναφερθήκαμε πρόσφατα και χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις της ΟΠΚΕ, αποτελώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα οχήματα που διαθέτει στη διάθεσή της η συγκεκριμένη υπηρεσία.

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