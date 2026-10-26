Η Interamerican παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα» - iefimerida.gr

Η Interamerican παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα» και πρωταγωνιστή τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Μέσα από την ιστορία ενός ξεχωριστού νέου ταλέντου του ελληνικού ποδοσφαίρου, η καμπάνια μάς προσκαλεί να δούμε πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες και να ανακαλύψουμε όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή. Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας εστιάζει στις αθέατες στιγμές που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία. Με αφετηρία την ιστορία του νεαρού ποδοσφαιριστή και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του, αναδεικνύει τη σημασία της προσπάθειας, των προσωπικών επιλογών και των σχέσεων που μας στηρίζουν στην πορεία προς τους στόχους μας. Στις καθημερινές προσπάθειες, στις δυσκολίες που ξεπερνάμε, στην επιμονή και στην αφοσίωση που απαιτεί κάθε προσωπική διαδρομή. Αυτές τις πλευρές της ζωής, που συχνά δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, φέρνει στο προσκήνιο η Interamerican, υπενθυμίζοντας ότι όσα έχουν σημασία για τον καθένα μας δεν είναι απαραίτητα εκείνα που βλέπουν όλοι.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή του Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν είναι τυχαία. Μόλις στα 18 του, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεχωρίσει με το ταλέντο και τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Πίσω από τη δημόσια εικόνα του, όμως, βρίσκεται ένας νέος άνθρωπος που συνεχίζει να δουλεύει καθημερινά, με πειθαρχία, συνέπεια και προσήλωση στους στόχους του. Η καμπάνια μάς μεταφέρει στην καθημερινότητά του, από την προπόνηση και την προετοιμασία μέχρι τον μεγάλο αγώνα, αναδεικνύοντας την προσπάθεια που προηγείται κάθε σημαντικής αγωνιστικής στιγμής.

Στην καμπάνια συμμετέχουν και οι γονείς του, φωτίζοντας τη σταθερή, αθόρυβη στήριξη που του προσφέρουν από τα πρώτα του βήματα. Μέσα από τις προσωπικές τους αφηγήσεις αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην πορεία του, αλλά και η σημασία που έχουν για τον ίδιο οι απλές, καθημερινές στιγμές. Για τον Κωνσταντίνο, άλλωστε, επιτυχία δεν είναι μόνο ένα γκολ ή μια μεγάλη διάκριση, αλλά και μια Κυριακή στο σπίτι, ένας καφές ή λίγος χρόνος με τους δικούς του ανθρώπους. Μια υπενθύμιση ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή έχουν διαφορετικό νόημα για τον καθένα μας.

Με αφορμή τη νέα καμπάνια, ο Γιάννης Καντώρος, CEO του Ομίλου Interamerican, δήλωσε: «Στην Interamerican πιστεύουμε ότι πίσω από κάθε σημαντική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου υπάρχει μια προσωπική διαδρομή, γεμάτη επιλογές, προσπάθεια και επιμονή, που συχνά δεν είναι ορατή στους άλλους. Η νέα μας καμπάνια με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα εκφράζει αυτή την πεποίθηση και αναδεικνύει μια φιλοσοφία που βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρείας μας: να κατανοούμε όσα έχουν πραγματική σημασία για τους ανθρώπους και να τους προσφέρουμε την προστασία και τη σιγουριά που χρειάζονται για να προχωρούν μπροστά. Γιατί όταν γνωρίζεις τι είναι πραγματικά σπουδαίο για κάποιον, γνωρίζεις και τι αξίζει να προστατεύεις».﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σχολίασε: «Για μένα, το σπουδαίο δεν είναι μόνο αυτό που καταφέρνεις, αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σου σε κάθε βήμα. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όσοι με στηρίζουν είναι αυτοί που δίνουν πραγματική αξία σε όσα κάνω. Γι’ αυτό και το μήνυμα “Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα” με εκφράζει. Γιατί ο καθένας μας έχει κάτι διαφορετικό που θεωρεί σπουδαίο και αξίζει να το φροντίζει».

Το μήνυμα «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα» θα ενσωματώνεται στη συνολική επικοινωνία της Interamerican και στις εμπειρίες που προσφέρει. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την καινοτομία της, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με διάρκεια.