Η Φοινικούντα στη δίνη ανεμοστρόβιλου: Εικόνες καταστροφής σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία - iefimerida.gr

 Η Φοινικούντα στη δίνη ανεμοστρόβιλου: Εικόνες καταστροφής σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία
ΕΛΛΑΔΑ

Η Φοινικούντα στη δίνη ανεμοστρόβιλου: Εικόνες καταστροφής σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία

Από τις ζημιές που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος στην Φοινικούντα
Από τις ζημιές που προκάλεσε ο ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα / messinialive
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής καταγράφονται στη Φοινικούντα μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή την Πέμπτη το πρωί.

Σύμφωνα με το pelop, σπίτια, επιχειρήσεις, δρόμοι και υποδομές υπέστησαν μεγάλες ζημιές, με τους κατοίκους να μιλούν για φαινόμενο που δεν έχουν ξαναζήσει.

Πρωτοφανές το φαινόμενο για τη Φοινικούντα, λέει ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος

Ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, ανέφερε πως «τέτοιο φαινόμενο δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή», επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής και τον φόβο που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι.

MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive
MessiniaLive

Οι κάτοικοι προσπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούν, αν και το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει έως τώρα ανυπολόγιστο. Πέρα από τις μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο, σημαντικές ζημιές υπέστησαν και ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, ενώ τροχόσπιτα παρασύρθηκαν ακόμη και 30 μέτρα από τη θέση τους.

«Από θαύμα» γλίτωσαν οι κάτοικοι

Περιγράφοντας στον τοπικό ιστότοπο τα όσα πέρασαν, οι κάτοικοι δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ότι σώθηκαν «από θαύμα», καθώς με το που σχηματίστηκε ο ανεμοστρόβιλος άρχισαν να τρέχουν για να αποφύγουν τη μανία των ανέμων.

Παράλληλα, η περιοχή παραμένει χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να φτάσουν στα πιο δύσβατα σημεία για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

