Η ελληνική σημαία που πόσταρε για την 28η Οκτωβρίου η Βρετανική Πρεσβεία προκάλεσε γκρίνια και σχόλια -Το διόρθωσε λίγο αργότερα, άλλαξε τη φωτό - iefimerida.gr

Η βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα αναγκάστηκε να διορθώσει την ανάρτησή της για την 28η Οκτωβρίου, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φωτογραφία φθαρμένης ελληνικής σημαίας που είχε επιλέξει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η βρετανική πρεσβεία, ανήμερα της εθνικής επετείου, δημοσίευσε ευχετήριο μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ. Στην ανάρτηση χαρακτήριζε την 28η Οκτωβρίου ως ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής για όλους τους Έλληνες.

Το ευχετήριο μήνυμα της πρεσβείας συνοδευόταν από μια φωτογραφία της ελληνικής σημαίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα έδειχνε το εθνικό σύμβολο να είναι εμφανώς φθαρμένο και σκισμένο στην άκρη του, γεγονός που προκάλεσε το ζήτημα.

Η επιλογή της φθαρμένης σημαίας προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν την εικόνα ατυχή και προσβλητική, ειδικά για μια ανάρτηση που αφορούσε την εθνική επέτειο.

Η βρετανική πρεσβεία, αντιδρώντας στις ενστάσεις, προέβη σε διορθωτική ανάρτηση. Αντικατέστησε την αρχική φωτογραφία με μια άθικτη ελληνική σημαία, δηλώνοντας ότι σέβεται τις αντιδράσεις και επαναλαμβάνοντας το μήνυμα τιμής για την επέτειο.

Η αρχική ανάρτηση

Στις 28 Οκτωβρίου 2026, ανήμερα της εθνικής επετείου του «Όχι», ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής πρεσβείας στο Χ (@ukingreece) δημοσίευσε ευχετήριο μήνυμα με το εξής περιεχόμενο: «Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε μαζί με όλους τους Έλληνες την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μια ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής».

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Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία ελληνικής σημαίας, η οποία ωστόσο εμφανιζόταν εμφανώς φθαρμένη και σκισμένη στην άκρη.

Η πρώτη ανάρτηση

Οι αντιδράσεις στα social media

Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων. Πολλοί χαρακτήρισαν ατυχή ή ακόμη και προσβλητική την παρουσίαση μιας κατεστραμμένης εθνικής σημαίας σε μήνυμα που αφορούσε την εθνική επέτειο, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί σημαντική διαδικτυακή συζήτηση γύρω από το θέμα.

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Η διόρθωση της πρεσβείας

Αντιδρώντας στις ενστάσεις, η βρετανική πρεσβεία προχώρησε σε νέα ανάρτηση. Σε αυτήν αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σεβόμαστε όσους εξέφρασαν ενστάσεις για την αρχική φωτογραφία. Η ουσία παραμένει η ίδια: η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης, υπερηφάνειας και τιμής».

Παράλληλα, αντικαταστάθηκε η φθαρμένη σημαία με μια νέα, άθικτη φωτογραφία του εθνικού συμβόλου.