Η Ελλάδα στο Δουβλίνο, σε εκδήλωση για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις δημόσιες βιβλιοθήκες - iefimerida.gr

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν στην εκδήλωση «Strengthening Europe through Public Libraries», στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Χρύσα Νικολάου, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και ο Γιώργος Καλόφωνος, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών.

Η εκδήλωση έχει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Το βασικό της μήνυμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό: οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες και στρατηγικούς εταίρους για το μέλλον της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην μάθηση, στον πολιτισμό, στην κοινωνική ένταξη και στην δημοκρατική ζωή.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Καλόφωνος, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, αναφέρει:

Με χαρά συναντηθήκαμε με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη στο Trinity College του Δουβλίνου, στις 28–29 Οκτωβρίου, μαζί με την Χρύσα Νικολάου, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εκπροσωπώντας την χώρα μας στην εκδήλωση «Strengthening Europe through Public Libraries», στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσημα η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων OMC για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, στην οποία συμμετέχω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Η έκθεση έχει κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Το βασικό της μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό: οι δημόσιες βιβλιοθήκες αποτελούν ουσιώδεις δημόσιες υπηρεσίες και στρατηγικούς εταίρους για το μέλλον της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην μάθηση, στον πολιτισμό, στην κοινωνική ένταξη και στην δημοκρατική ζωή.Στην καταληκτική συζήτηση με τους εκπροσώπους των επόμενων Προεδριών παρουσίασα τον ελληνικό προγραμματισμό για μια διήμερη διοργάνωση στην Αθήνα κατά την Ελληνική Προεδρία, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με θέμα την φιλαναγνωσία και τον εγγραμματισμό. Την εκδήλωση οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Η ένταξή της στο νέο Πρόγραμμα Εργασιών για τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2027–2030 έχει ήδη εξασφαλιστεί.Αναφέρθηκα επίσης στο σημαντικό πρόγραμμα για τις σχολικές βιβλιοθήκες του Υπουργείου μας, το οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, θα συνδέσει τις σχολικές βιβλιοθήκες με τις δημόσιες βιβλιοθήκες και την Εθνική Βιβλιοθήκη μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα. Έτσι διευρύνεται η παρουσία και ενισχύεται η επιδραστικότητα των δημόσιων βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση, με την δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και την υποστήριξη της ανάγνωσης και του εγγραμματισμού εκεί όπου πρέπει πάντοτε μια τέτοια προσπάθεια να ξεκινά: στο σχολείο.Η θερμή ανταπόκριση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Θερμές ευχαριστίες στους Ιρλανδούς οικοδεσπότες μας, και ιδιαίτερα στον Stuart Hamilton, για την εγκάρδια φιλοξενία τους σε μια εκδήλωση που έδωσε νέα δυναμική στην κοινή μας προσπάθεια και ώθηση σε όσα σχεδιάζουμε για το μέλλον!