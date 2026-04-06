Η Σαβάνα Γκάθρι επέστρεψε στο στούντιο του NBC μετά την απαγωγή της μητέρας της: «Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σπίτι» - iefimerida.gr

Μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω της απαγωγής της 84χρονης μητέρας της στην Αριζόνα, η Σαβάνα Γκάθρι επιστρέφει στο τηλεοπτικό στούντιο του NBC.

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος επέστρεψε σήμερα στη θέση της ως συμπαρουσιάστρια της εκπομπής του NBC «Today», μετά από περισσότερους από δύο μήνες απουσίας, λόγω της απαγωγής της 84χρονης μητέρας της από το σπίτι της στην Αριζόνα.

Στις 7 το πρωί τοπική ώρα, από το στούντιο στο Μανχάταν, η Γκάθρι διάβασε τους τίτλους ειδήσεων, τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν και το ταξίδι των αστροναυτών του «Άρτεμις» στη Σελήνη, αναφερόμενη και στην απουσία της από τα καθήκοντά της.

Μια άκρως συγκινητική επανεμφάνιση

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ξεκινάτε την εβδομάδα σας μαζί μας και χαίρομαι που είμαι ξανά σπίτι» είπε η Γκάθρι, με τον συμπαρουσιαστή Κρεγκ Μέλβιν να προσθέτει: «Ναι, είναι ωραία που σε έχουμε πίσω, κοντά μας», χτυπώντας διακριτικά το χέρι της.

Η απαγωγή της μητέρας της

Η τελευταία εμφάνιση της δημοσιογράφου μπροστά στις κάμερες ήταν τον Ιανουάριο, λίγο πριν η μητέρα της, Νάνσι Γκάθρι, απαχθεί από το σπίτι της στην Τουσόν. Ένας ένοπλος άνδρας με μάσκα καταγράφηκε να χειρίζεται την κάμερα κλειστού κυκλώματος λίγο πριν από την εξαφάνιση.

Η Savannah Guthrie επισκέπτεται την εκπομπή «Today» στο Rockefeller Plaza στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: AP / Charles Sykes

Eκκλήσεις και αναζήτηση

Η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της απηύθυναν συγκινητικές εκκλήσεις για την επιστροφή της μητέρας τους, προσφέροντας 1 εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει κάποιο νέο. Σε βίντεο του Φεβρουαρίου, η Γκάθρι ανέφερε ότι η οικογένεια κρατά την ελπίδα, παρά την πιθανότητα η μητέρα της, Νάνσι, να έχει ήδη πεθάνει.