Η βραδιά μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη -Πλήθος πολιτικών και επιχειρηματιών βρέθηκαν εκεί - iefimerida.gr

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.

Στην εκδήλωση η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και Έλληνα ευεργέτη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του Φανή Σταθοπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Παναγιώτης Πικραμμένος και Αλέξης Τσίπρας, πολιτικοί αρχηγοί, σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, υπουργοί, βουλευτές, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, καθώς και στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Motor Oil.

Στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank, η Μαριάννα Λάτση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη σύζυγό του Αθανασία Μαρινάκη, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Θοδωρής Κυριακού με τη σύζυγό του Δήμητρα Μπιθαρά, ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο Γιώργος Προκοπίου και πολλοί άλλοι εφοπλιστές, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, η Λίνα Μενδώνη, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Νίκος Παπαθανάσης κ.ά., ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Μπακογιάννης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, o CEO της Εurobank Φωκιών Καραβίας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός γνήσιου Κρητικού που αγαπούσε πάνω απ’ όλα τον τόπο του. Ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πειθαρχία, η επιμονή και η αφοσίωσή του στο καθήκον τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Μετά το Πολεμικό Ναυτικό αφιερώθηκε στον επιχειρηματικό αγώνα, εργαζόμενος σκληρά, με διορατικότητα και σύνεση».

Και συνέχισε: «Δεν επεδίωξε ποτέ την προβολή, αλλά έβλεπε την επιχειρηματικότητα ως ευθύνη. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία του υπήρχε η ανθρωπιά του. Βοηθούσε πάντα διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. Ως γιος του νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Ήταν και είναι για εμένα πρότυπο ζωής».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε:

«Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού κρίνονται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης όλα αυτά τα γνώριζε, όπως επίσης γνώριζε ότι η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά αλλά λιτά. Σε κάθε περίπτωση με ταπεινότητα και σοβαρότητα. Πίστευε, ακόμα, ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό».

Με ξεχωριστό τρόπο ξετυλίχθηκαν η πορεία ζωής του και οι πτυχές της προσωπικότητάς του. Σκιαγραφήθηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης: ο Κρητικός, ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο επιχειρηματίας, ο ευεργέτης, ο πατέρας, ο άνθρωπος.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της εκδήλωσης υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, που απέδωσε τιμή στον επίτιμο υποναύαρχο Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η κρητική παράδοση που εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά και του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Οι μαρτυρίες προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με τη ζωή, την πορεία και το έργο του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη προερχομένων από τον χώρο της Εκκλησίας, του πνεύματος, των επιστημών, του Πολεμικού Ναυτικού, των επιχειρήσεων, από την Κρήτη, αλλά και τη διεθνή σκηνή φώτισαν την πολύπλευρη διαδρομή του.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη παρακαταθήκη, τον ανθρωπισμό και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Φωτογραφίες

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη υποδέχθηκαν όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη του πατέρα τους στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, η σύζυγός του κ. Φανή Σταθοπούλου και ο κος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη, ο κ. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, η κ. Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Γιάννης Βαρδινογιάννης, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη

Νίκος Δένδιας, Γιάννης Βαρδινογιάννης, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη

O πρώην Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, η κ. Άντρη Αναστασιάδη, ο κ. Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, η κα. Χριστιάννα B. Βαρδινογιάννη

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΤΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑΡΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ, ΧΡΥΣΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΗ Γ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΣΜΠΩΚΟΥ, ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ, ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΑΖΙΑΝΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Χριστιάννα Καίσαρη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ

ΝΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ, ΒΙΚΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ-ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΤΣΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑΡΑ

ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΙΣΣΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΛΥΡΑΚΗ

Δάκης και Λιέττα Ιωάννου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ

ΑΝΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΗΣ, ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ΠΕΓΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΟΥΣΚΑ ΡΑΦΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΛΙΩΤΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΤΣΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ ΣΜΠΩΚΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ, ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ, ΜΑΪΡΑ ΤΣΑΒΛΙΡΗ

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΜΠΙΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΕΜΙΛΥ ΒΑΦΕΙΑ, ΠΕΓΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΗ

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΕΛΛΗΝΑ, ΒΙΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΝΑΣΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΠΙΜΠΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΦΕΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ

ΜΠΗΛΙΩ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΜΠΕΤΥ ΜΠΑΖΙΑΝΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Σταύρος Παπασταύρου, Αδωνις Γεωργιάδης

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΑΝΤΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΕΤΑ ΣΑΜΑΡΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΒΙΚΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΥΛΗ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ