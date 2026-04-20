Η βιντεοκλήση με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ: Όσα ισχυρίζεται ο 66χρονος για τη γνωριμία και την επικοινωνία τους - iefimerida.gr

Για τη συνομιλία του με τη Μυρτώ μίλησε ο 66χρονος που επικοινωνούσε με τη 19χρονη.



Ο άνδρας, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε πώς γνώρισε τη Μυρτώ και τα όσα συζήτησαν το μοιραίο βράδυ.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου, και με ξανακάλεσαν. Δεκαπέντε την πρώτη φορά, και δεκαέξι μου ζητήσανε συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Εκεί για πρώτη φορά (στην ομαδική συνομιλία), ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση, το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, με την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ, αλλά δεν το είχα συγκρατήσει. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. Τι κάνεις; Πώς είσαι; Καλά, ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά, αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς, ήταν η πρώτη μας επαφή. Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στιλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Α, τυπικά πράγματα. Όχι, τίποτα ιδιαίτερο» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε για τη νύχτα που έχασε τη ζωή τηςη Μυρτώ: «Το μοιραίο βράδυ, 23.38, με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα... φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν…, δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω εγώ, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις, και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. ''Όχι, δεν έχω κανέναν''.

Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN, να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς, και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό, το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια, και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό» ανέφερε.

«Στις 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο» υποστηρίζει ο 66χρονος

«Της πρότεινα, αν θέλει, να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα, να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04.04 νομίζω… 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο, όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα, μπρούμυτα, ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή, και μου λέει να..., βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα.

Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα, ότι κάποιος μπήκε, γιατί είπε... α, ο… Δεν ξέρω αν είπε ''Δημήτρης'' ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε τη βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα» ισχυρίστηκε ο 66χρονος.

Σε άλλο σημείο, ο 66χρονος αναφέρει πως και παλαιότερα ο 23χρονος του είχε ζητήσει 200 ευρώ.

Η οικογένεια της Μυρτώς αμφισβητεί τα μηνύματα που φέρεται να έστειλε στον 66χρονο

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 19χρονης αλλά και όλη της η οικογένεια αμφισβητούν πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο στον 66χρονο, στα οποία αναφέρεται ότι είχαν διώξει τη Μυρτώ από το σπίτι και ότι εκείνη έμενε επί πέντε ημέρες σε παγκάκια.

Αυτό που υποστήριξε ο πατέρας της είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που έλεγχε το κινητό της και ζητούσε χρήματα από τον 66χρονο.



Η βιντεοκλήση του 66χρονου με τη Μυρτώ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Η επικοινωνία, περίπου δύο λεπτών, φέρεται να αποτυπώνει τη 19χρονη ξαπλωμένη σε χώρο του δωματίου και διακόπτεται απότομα με την είσοδο άλλου ατόμου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Με βάση αυτές τις εικόνες, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν την κατάσταση της 19χρονης, τι ώρα έχασε τις αισθήσεις της και μετά από πόση ώρα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ οι φίλοι της.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί από τις Αρχές, η Μυρτώ «ήταν σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία».

Παράλληλες έρευνες γίνονται στα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων, προκειμένου να εξακριβωθούν όλες οι επικοινωνίες από τη στιγμή που μπαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου η 19χρονη με τον 23χρονο φίλο της.