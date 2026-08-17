Η Αθήνα του 2030 με υποδομές του 2000 - iefimerida.gr

Κυβέρνηση, δημοτικοί άρχοντες, διοικήσεις οργανισμών και άλλοι φορείς βλέπουν την Αθήνα όπως ήταν πριν από τριάντα χρόνια!

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως οι δημόσιες συγκοινωνίες λειτουργούν το καλοκαίρι με τους συνήθεις θερινούς ρυθμούς όταν η Αθήνα είναι γεμάτη από τουρίστες που στριμώχνονται σε μετρό και λεωφορεία; Τα δρομολόγια του μετρό αραιώνουν τον Αύγουστο απελπιστικά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, όταν δεν λειτουργούσαν στην Αθήνα δεκάδες περισσότερα ξενοδοχεία σε σύγκριση με το 2000.

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Και αν κάποιος υποστηρίξει πως τα δρομολόγια αραιώνουν γιατί περιορίζονται οι επιβάτες, υπάρχει απάντηση. Δεν πρέπει να αραιώνουν γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και χιλιάδες τουρίστες κινούνται ακόμα και αυτές τις κάποτε ήσυχες ημέρες για την πρωτεύουσα. Και αυτοί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν αναμονή 15 λεπτά για μια διαδρομή 20 λεπτών με τα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας. Αν, μάλιστα, αλλάζουν δύο γραμμές, τότε η συνολική αναμονή μπορεί να φτάσει και τη μισή ώρα! Εν τω μεταξύ ακούμε εδώ και σχεδόν μια δεκαετία πως θα προμηθευτούμε νέους συρμούς για το μετρό, χωρίς να έχει ξεκινήσει κανένας διαγωνισμός και χωρίς να είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσει!

Οι ήδη αποψιλωμένες υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων υπολειτουργούν παρά το γεγονός πως οι επισκέπτες είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες με αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα της πόλης να ζέχνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί λες και δεν γνωρίζει πως εκτός από τα πολλαπλάσια ξενοδοχεία λειτουργούν πλέον και χιλιάδες χιλιάδων ενοικιαζόμενα καταλύματα μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και η καθαριότητα είναι η μία πλευρά. Υπάρχουν και άλλες που ξεκινούν από την ποιότητα των πεζοδρομίων και φτάνουν μέχρι τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης.

Το Λεκανοπέδιο της Αττικής έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια χωρίς να συζητάει κάποιος για τις αλλαγές που πρέπει να προχωρήσουν ώστε να γίνει βιώσιμο. Για να φύγουμε από το βρωμερό κέντρο της Αθήνας, ας μιλήσουμε για το Ελληνικό. Έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός, κοστολογημένος και με χρονοδιαγράμματα, για τα απαραίτητα έργα υποδομής που θα απαιτηθεί προκειμένου να λειτουργήσει μια νέα πόλη μέσα στην πόλη; Ή οι καθυστερήσεις από πλευράς δημοσίου αποτελούν άλλοθι καθυστερήσεων και από την πλευρά του επενδυτή; Ο τελευταίος, όμως, καλείται να απολογηθεί στους μετόχους του, που τοποθετήθηκαν στις μετοχές με βάση συγκεκριμένες προβλέψεις κερδών. Συνεπώς δεν έχει και πολλά περιθώρια καθυστερήσεων. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο, ενιαίο και κοστολογημένο σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας γύρω από το Ελληνικό.

«Πολλά ζητάς» θα απαντήσουν κάποιοι που δεν ξεχνούν πως δεν έχει ξεκινήσει ούτε η συζήτηση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας όπου ακόμα υπάρχει ο παρωχημένος δακτύλιος. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης, αν και η πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα σχολεία (και οι άλλες δραστηριότητες των παιδιών) θα μετατραπεί σε ένα απέραντο υπαίθριο πάρκιν. Ακόμα περιμένουμε, από τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, που ελέγχονται από το πρώην Υπερταμείο, το νέο σχέδιο για τα δρομολόγια των λεωφορείων, ενώ είναι άγνωστη η ημερομηνία παράδοσης της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας.

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Η ώρα που το βουνό προβλημάτων στην καθημερινότητα της πρωτεύουσας θα πέσει στα κεφάλια των υπευθύνων πλησιάζει πάντως. Αλλά και τότε, κάποια καλή δικαιολογία θα βρεθεί, ένα νέο μεγαλόπνοο σχέδιο θα καλύψει τη μαύρη τρύπα που λέγεται Λεκανοπέδιο Αττικής.