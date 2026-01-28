Η απίστευτη ιστορία του 76χρονου από τη Ρόδο -Παντρεύτηκε στα 16 και πλέον έχει 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα και τρισέγγονο - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο story έφερε στο φως της δημοσιότητας το rodiaki.gr. Πρόκειται για την ιστορία του κυρίου Λευτέρη Ανθούλα από τη Ρόδο.

Ο 76χρονος, πλέον, όπως εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή του, παντρεύτηκε στα 16 του χρόνια, κάνοντας μια μεγάλη οικογένεια, η οποία πριν από μερικούς μήνες τού χάρισε και το πρώτο του τρισέγγονο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνταξιούχος, πάει στο καφενείο, αλλά και στο χωράφι

Ο ίδιος, μιλώντας στη «Ροδιακή» και στον Γιώργο Νικολή, περιέγραψε τα συναισθήματά του.

«Παντρεύτηκα μικρός, στα 16 μου χρόνια, και σε ηλικία 21 ετών είχα ήδη τρία παιδιά. Στα 31 μου χρόνια έγινα παππούς, και σε ηλικία 52 ετών είχα το πρώτο μου δισέγγονο. Σήμερα έχω 10 εγγόνια, 10 δισέγγονα, και στην ηλικία που είμαι σήμερα (76 ετών) έχω και το τρισέγγονό μου, που γεννήθηκε πριν από μερικούς μήνες.

Νιώθω πολύ υπερήφανος για τη μεγάλη ελληνική οικογένειά μου και, φυσικά, για τα εγγόνια, τα δισέγγονα και το τρισέγγονό μου, που είναι ένα κοριτσάκι.

Ως συνταξιούχος, περνώ τον χρόνο μου με την οικογένεια, πάω στο καφενείο του χωριού μου να παίξω "πιλόττα" με τους φίλους μου, αλλά πηγαίνω και στο χωράφι μου, όπου ασχολούμαι με αγροτικές εργασίες.

Ο πατέρας μου, ο Θόδωρος Ανθούλας, απέκτησε επτά παιδιά: πέντε αγόρια -μεταξύ αυτών και εγώ- και δύο κορίτσια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, αλλά είμαι ο μόνος από τα επτά αδέλφια που έχω φτάσει να έχω και τρισέγγονο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εύχομαι να είμαστε καλά, όπως και όλος ο κόσμος, να έχουμε υγεία και να μπορούμε να ζούμε ειρηνικά με τις οικογένειές μας και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, τα οποία είναι η συνέχεια των γενεών μετά από εμάς».