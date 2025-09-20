Η απάντηση Αργυρού για τα περί αμοιβής για να τραγουδήσει για την Εθνική: «Τοποθετήθηκε ο τζένεραλ μάνατζερ» - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με ρεπορτάζ που ανέφερε ότι ζήτησε 100.000 ευρώ προκειμένου να τραγουδήσει στο γλέντι της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket.



Ο γνωστός τραγουδιστής απέφυγε να επεκταθεί στο θέμα, υπενθυμίζοντας πως ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, Νίκος Ζήσης, έχει ήδη διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

Aναλυτικά όσα είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός:

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Νίκος Ζήσης διευκρίνισε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν αρνήθηκε την πρόσκληση να τραγουδήσει για την Εθνική ομάδα. Όπως εξήγησε, ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό και πρότεινε να εμφανιστεί αφιλοκερδώς αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Τελικά, επειδή οι διεθνείς ήθελαν να γιορτάσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στράφηκαν στον Θοδωρή Φέρρη για τη διασκέδασή τους.

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του σημείωσε:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική».

«Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του. Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Νίκου Ζήση