Η άνιση μάχη των γονιών με τον ύπουλο αλγόριθμο - iefimerida.gr

Ένα παιδί. Μια φωτογραφία του προσώπου του. Και σε λίγα δευτερόλεπτα, μια ψεύτικη γυμνή εικόνα που κάνει τον γύρο της τάξης. Για κάποιους είναι απλώς ένα αστείο. Για κάποιους άλλους, μια τραυματική εμπειρία.

Η Ελλάδα απαγορεύει με νόμο τα social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα πετύχει; Θα συνεργαστούν οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από μια ολόκληρη γενιά μπροστά σε οθόνες; Και τι θα γίνει στο σπίτι, όταν ένα παιδί που έχει μάθει να μπαίνει όσο θέλει βρεθεί μπροστά σε μια απαγόρευση; Είναι τυχαίο που το 24% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers;

Στο νέο ντοκιμαντέρ του iefimerida με την δημοσιογραφική έρευνα της Κατερίνας Μαραγκού, ένας διευθυντής γυμνασίου, μια νευρολόγος, ένας επίκουρος καθηγητής και ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου εξηγούν:

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Τι έγινε στην Αυστραλία

Γιατί ο νόμος από μόνος του δεν αρκεί

Δημοσιογραφική έρευνα – Επιμέλεια

Κατερίνα Μαραγκού

Κάμερα – Μοντάζ