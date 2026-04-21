«Θα υπάρχουν ψυχολόγοι, εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε»: Η ανακοίνωση του σχολείου στο Χαϊδάρι﻿ μία ημέρα μετά το ατύχημα της 13χρονης - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.



Όπως έγραψε στο iefimerida.gr ο Βασίλης Βενιζέλος, η ανήλικη υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο και τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα.



Σήμερα το πρωί, μία ημέρα μετά το ατύχημα της ανήλικης, όπως ενημέρωσε το σχολείο μέσω ανακοίνωσης κατά την προσευχή, ψυχολόγοι βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών.



Χαϊδάρι: Η ανακοίνωση του σχολείου στην προσευχή



«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί. Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, όταν η μαθήτρια, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου.

Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται.