«Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης»: Η αλαζονεία του «Mr Χωριάτικο» που ένιωθε άτρωτος - iefimerida.gr

O Άγγελος Γιαννακόπουλος, πριν πιαστεί στα σύνορα στην προσπάθειά του να βγει εκτός συνόρων για να μην συλληφθεί, έδειχνε μία αλαζονική συμπεριφορά προς τις Αρχές.

Ο «Mr Χωριάτικο» εμφανιζόταν ως ένα άτομο που ένιωθε άτρωτο, θεωρώντας πως άνθρωποί του θα του εξασφάλιζαν ασυλία, ακόμη και στο ενδεχόμενο σύλληψής του.

Η υπόθεση απάτης ήταν ήδη υπό έλεγχο από τον περασμένο Μάιο, κάτι που φαίνεται πως γνώριζε, γι’ αυτό και πραγματοποιούσε τακτικά ταξίδια προς το Ντουμπάι, επιλέγοντας τη διαδρομή μέσω Αλβανίας, όπως και την τελευταία φορά πριν τον συλλάβουν.

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Το… σινιάλο από πληροφοριοδότη και το αλαζονικό σημείωμα

Στις αρχές Οκτωβρίου αναχώρησε εκ νέου με προορισμό το Ντουμπάι, επιστρέφοντας μόνο όταν οι πληροφοριοδότες του τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

Ωστόσο, λίγο πριν από την επικείμενη σύλληψή του, έλαβε και πάλι προειδοποίηση από πληροφοριοδότη. Αυτή τη φορά, άρπαξε μια βαλίτσα και επιχείρησε να διαφύγει ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προσπάθεια διαφυγής του, πραγματοποίησε διαδοχικές στάσεις, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει όσους τον καταδίωκαν. Προτού απομακρυνθεί, αποχαιρέτησε το παιδί του και τους συνεργάτες του, ενώ δεν παρέλειψε να τους παροτρύνει να εγκαταλείψουν και εκείνοι τον χώρο.

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Πριν φύγει, έγραψε αλαζονικά ένα ιδιόχειρο σημείωμα σε ένα αυτοκόλλητο κίτρινο χαρτάκι και το κόλλησε σε τραπέζι του σπιτιού του στον Άλιμο, προς τα στελέχη του Ελληνικού FBI: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά, στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Όταν τελικά συνελήφθη έξω από τα Ιωάννινα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Καλημέρα, σας περίμενα. Είχατε πέντε λεπτά. Θα ερχόταν αυτοκίνητο να με πάρει και θα με χάνατε. Προλάβατε…».



Ο πανικός μόλις ανακάλυψαν την απάτη στη Ρόδο

Μετά την επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου, είχε προκληθεί πανικός στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Την επόμενη μέρα το πρωί, το «αφεντικό» επικοινωνεί με την «Άντα» και τον 86χρονο «αρχι-δικηγόρο» σε ανοιχτή ακρόαση.

« Αφεντικό »: Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολούθησαν, πήγαν στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φώναξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει.

»: Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολούθησαν, πήγαν στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φώναξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει. Αρχιδικηγόρος : Ναι.

: Ναι. «Αφεντικό»: Πάμε τώρα, έχουν πάρει τους δίσκους τώρα, έχουν πάρει τα λεφτά, έχουν πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνομιλία 34χρονου υπαλλήλου της Ρόδου με γυναίκα του λιμενικού, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

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