«Χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική μου κάμερα», υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε η Μυρτώ - iefimerida.gr

Για το μοιραίο βράδυ του θανάτου της Μυρτώς μίλησε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπου διέμενε η 19χρονη στο Αργοστόλι.



Σε δηλώσεις του στο Star, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος απάντησε για τις κάμερες, εξηγώντας πώς λειτουργούν. «Και οι δύο κάμερες που βρίσκονται στον χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα δεν είναι κάμερες κλειστού κυκλώματος, είναι κάμερες IP, WI-FI, που ανιχνεύουν την κίνηση και ξεκινούν την καταγραφή. Πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται», είπε αρχικά, εξηγώντας ότι τα δεδομένα διαγράφονται όταν εξαντληθούν τα gb στη μνήμη».



Εκείνη τη μέρα δεν έγινε άλλη κράτηση, λέει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος όπου διέμενε η Μυρτώ

Για την εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «επειδή ήταν εκτός του κτιρίου και μεσολαβούσε αυτό το τοιχίο, δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσία cloud στο κινητό. Δεν πάει να πει ότι δεν έχει καταγράψει πλάνα. Η SD λογικά, με κάθε επιφύλαξη, έχει καταγράψει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο».



Σε άλλο σημείο, ο άνδρας απάντησε για την κάμερα και τα περί διαγραφής πλάνων: «Δεν βλέπω πραγματικά για ποιο λόγο να βγει ένα τέτοιο χυδαίο ψέμα ότι διεγράφησαν αρχεία από την εξωτερική μου κάμερα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν και άλλες κάμερες στη γειτονιά».

«Δεν υπάρχει βιβλίο κρατήσεων, φαίνονται μετά στις αποδείξεις. Η κράτηση έγινε από την άτυχη Μυρτώ και μέσω του IRIS που φαίνεται το όνομά της», είπε σε άλλο σημείο.



Ερωτηθείς εάν υπήρχαν παράπονα για φασαρία, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος ανέφερε πώς ό,τι πληροφορίες έχει θα τις δώσει στην ανακρίτρια αν ερωτηθεί.



«Εκείνη τη μέρα δεν έγινε άλλη κράτηση. Προσοχή, όμως, εδώ για να μην υπάρξει δεύτερο κυνήγι μαγισσών και αναγκάζομαι συνέχεια να βγαίνω, δεν πάει να πει ότι δεν υπήρχαν προγενέστερες κρατήσεις», επισήμανε.



Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος αλλά και η μητέρα του αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς.