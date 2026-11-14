Το χρονικό της τραγωδίας σε φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι -Δύο νεκροί πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, και ένας τραυματίας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11) στο Ζεφύρι, όταν δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τρεις σταθμούς των Αθηνών καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου κατέρρευσε. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις πυροσβέστες να καταπλακωθούν από τα συντρίμμια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν υποχώρησε τοίχος ή τμήμα του πατώματος.

Δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο τρίτος πυροσβέστης εντοπίστηκε ζωντανός με ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ανέλαβε τη διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το κτίριο, οδηγώντας στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής, όπου είχαν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα τρεις πυροσβέστες να καταπλακωθούν από συντρίμμια.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο από τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας, 44 και 23 ετών, ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε ζωντανός σε κατάσταση σοκ, φέροντας ελαφρά τραύματα.

Όταν οι τρεις πυροσβέστες μπήκαν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, κατέρρευσε το πάτωμα και βρέθηκαν στο υπόγειο, με τον έναν να καταφέρνει να βγει. Το κτίριο δεν είχε εξωτερική εικόνα που προμήνυε κατάρρευση, ωστόσο εσωτερικά είχε μαυρισμένα τοιχία από άτομα που έμπαιναν στο εσωτερικό του και έβαζαν φωτιές.

Τραγική ειρωνεία, ο ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης πριν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν οικοδόμος και είχε σωθεί από κατάρρευση οικοδομής.

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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ



Το χρονικό της τραγωδίας στη Φυλή -Η ειδοποίηση στις 11:40

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 20 πυροσβέστες και 6 οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο σημείο, σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος στο εσωτερικό του κτιρίου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν μέρος τοίχου ή του πατώματος αυτό που υποχώρησε, με αποτέλεσμα τρεις πυροσβέστες να καταπλακωθούν από τα συντρίμμια.

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Δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν νεκροί -Στο «Αττικόν» με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Μετά την κατάρρευση, στο σημείο έσπευσαν δύο ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παραλαβή των πυροσβεστών.

Οι δύο από τους τρεις πυροσβέστες ανασύρθηκαν μετά από δύσκολη επιχείρηση χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Δυστυχώς, παρ' όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο έχασαν τη ζωή τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης εντοπίστηκε ζωντανός, με ελαφρά τραύματα. Παρελήφθη από ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε τμήμα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη, παραμένουν υπό διερεύνηση.