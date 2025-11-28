Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης: Παιδικά εργαστήρια και μουσικές εκδηλώσεις -Όλες οι εκδηλώσεις - iefimerida.gr

Ποικίλες εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει για φέτος τα Χριστούγεννα το Μουσείο της Ακρόπολης.

Ευφάνταστα παιδικά εργαστήρια και αρχαίες εορταστικές συνήθειες, ξεχωριστές περιηγήσεις στις συλλογές του μουσείου, μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο, το Lamassu, ο φτερωτός ταύρος του Rakowitz στους κήπους του μουσείου, το φετινό γούρι και άλλα ιδιαίτερα δώρα στο κατάστημα και γιορτινά πιάτα στο εστιατόριο, περιμένουν φέτος τους επισκέπτες στο Μουσείο.

Συγκεκριμένα:

Παιδικό πρόγραμμα και εργαστήρι

«Φτερωτά μυθικά πλάσματα και το φυλαχτό του νέου χρόνου»

Φέτος τα Χριστούγεννα το μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους σε μια περιπέτεια ανάμεσα στα εκθέματα, με στόχο ν' ανακαλύψουν πού βρίσκεται το τυχερό φυλακτό της νέας χρονιάς. Μαζί με τους αρχαιολόγους, τα παιδιά θ' ανακαλύψουν φτερωτές μορφές που, με την ιδιότητά τους ως προστάτες, φύλακες ή αγγελιοφόροι, θα βοηθήσουν ή θα δυσκολέψουν την αποστολή, με γρίφους που ζητούν λύση και μαγικά αντικείμενα που πρέπει να αποκτηθούν! Μετά το ταξίδι στον χρόνο, γονείς και παιδιά θα οδηγηθούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Μουσείου, όπου θα διακοσμήσουν τα δικά τους πήλινα φυλαχτά, παίρνοντας μαζί τους ένα όμορφο αναμνηστικό από αυτή την εμπειρία. Για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Το Σάββατο 27/12 και την Κυριακή 28/12, στις 11 πμ. Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν στις 18/12)

Κόστος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ημέρας για τους ενηλίκους και μηδενικού εισιτηρίου για τα παιδιά. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του μουσείου.

«Η Ειρεσιώνη και τα κάλαντα»

Το μουσείο προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να στολίσουν την Ειρεσιώνη, ένα κλαδί ελιάς, όπως έκαναν τα παιδιά στην αρχαιότητα, και να τραγουδήσουν αρχαία κάλαντα για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς. Με τις ευχές τους και με τα στολίδια που θα δημιουργήσουν, θα διακοσμήσουν και την Ειρεσιώνη του μουσείου στην Παιδική Γωνιά του δεύτερου ορόφου. Για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Τη Δευτέρα 29/12 και την Τρίτη 30/12, στις 11 πμ και στη 1 μμ. Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν στις 18/12).

Κόστος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου για τα παιδιά. Δεν προβλέπεται η συμμετοχή ενηλίκων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Μουσική στο ισόγειο του μουσείου

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι η διαπολιτισμική ορχήστρα El Sistema Greece Youth Orchestra έρχεται στο Μουσείο Ακρόπολης για μια γιορτινή εκδήλωση. Οι νεαροί μουσικοί από 40 διαφορετικές χώρες θα παρουσιάσουν, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη, ένα ποικιλόμορφο ρεπερτόριο που συνδυάζει κλασικά έργα, χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κομμάτια που μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης για τις γιορτές. Η συνεργασία των μελών της ορχήστρας είναι μια πράξη κοινωνικής σύνδεσης· μια ζωντανή απόδειξη ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ένταξης, επικοινωνίας και ενδυνάμωσης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ζωή Ζενιώδη.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 12:30 μμ, το μουσείο θα υποδεχθεί τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης για παραδοσιακούς κρητικούς χορούς και κάλαντα, υπό την διεύθυνση του Γιάννη Πετράκη.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το μουσείο θα προσφέρει στους επισκέπτες του μία συναυλία με γνωστές πρωτοχρονιάτικες μελωδίες από το ιστορικό μουσικό σχήμα της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη διεύθυνση του υποσμηναγού Κωνσταντίνου Δράκου.

Περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου Ακρόπολης

Μια μαγευτική περιήγηση στην ιστορία και την τέχνη περιμένει τους επισκέπτες στην έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης κάθε Σάββατο (1 μμ στα ελληνικά και 11 πμ στα αγγλικά). Οι αρχαιολόγοι αφηγούνται, συνομιλούν και μοιράζονται τα μυστικά της Ακρόπολης, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον αρχαίο κόσμο και τις πολύπλευρες εκφάνσεις του, όπως αυτές αποτυπώνονται στα αριστουργηματικά έργα της αθηναϊκής Ακρόπολης. Παράλληλα, αποκαλύπτεται η μοναδική ιστορία του Ιερού Βράχου και των μνημείων του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική και οικουμενική σημασία τους για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr. Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αγορά εισιτηρίου ημέρας την ημέρα της παρουσίασης.

Το Ερέχθειο: οδοιπορικό σε ένα ξεχωριστό μνημείο

﻿Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στη 1 μμ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τους αρχαιολόγους του μουσείου μέσα στη μόνιμη έκθεση σε ένα ενδιαφέρον οδοιπορικό στην ιστορία του σπουδαίου μνημείου της Ακρόπολης, του Ερεχθείου. Το Ερέχθειο στέκει στα βόρεια του Ιερού Βράχου και μαγεύει τους επισκέπτες με την ευρηματική αρχιτεκτονική του, τον περίτεχνο γλυπτό διάκοσμό του και τη μακρόχρονη ιστορία του. Αποτέλεσε κέντρο της λατρείας της πολιούχου θεάς της πόλης και ομφαλό ιερών σημείων, παλαιών λατρειών και τοπικών παραδόσεων του αθηναϊκού παρελθόντος. Σε αυτόν τον ναό συνυφαίνονται η αρχιτεκτονική με την τέχνη, η λατρεία με την καθημερινότητα, οι ιστορίες θεών και ανθρώπων. Κλείστε θέση εδώ: http://events.theacropolismuseum.gr (οι κρατήσεις ξεκινούν στις 15/12). Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αγορά εισιτηρίου ημέρας την ημέρα της παρουσίασης.

Lamassu of Nineveh, 2ο μέρος τριλογίας Michael Rakowitz & Ancient Cultures﻿

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν στους κήπους του μουσείου την εμβληματική γλυπτική εγκατάσταση Lamassu of Nineveh του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, μια συνεργασία του Μουσείου Ακρόπολης με τον ΝΕΟΝ. Πρόκειται για μια προστατευτική θεότητα, με μορφή φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου, τοποθετημένη σε μία από τις διασημότερες πύλες, την πύλη Nergal του τείχους της Νινευή, που εξυπηρετούσαν την πρόσβαση στην πόλη. Το σύγχρονο αυτό έργο από 10.500 τμήματα κονσέρβας σιροπιού χουρμά από το Ιράκ «επανεμφανίζεται» στους κήπους του μουσείου και εξακολουθεί να έχει τον προστατευτικό του ρόλο ως φύλακα του παρελθόντος, δίπλα στην αρχαία αθηναϊκή γειτονιά πάνω στην οποία χτίστηκε το Μουσείο Ακρόπολης, απέναντι από τον ιερό βράχο με τον Παρθενώνα.

Στο εστιατόριο του Μουσείου με θέα στην Ακρόπολη

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ (εκτός από την Παρασκευή 26/12 που το μουσείο θα είναι κλειστό) μπορείτε να απολαύσετε ένα εορταστικό δείπνο με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη ως τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου: 210 9000915). Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με καφέ, γλυκό και τις γιορτινές μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του μουσείου.

Δώρα για τις γιορτές

Στο κατάστημα του ισογείου θα βρείτε όμορφα διακοσμητικά αντικείμενα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Ανάμεσά τους είναι το γούρι του μουσείου για το 2026, εμπνευσμένο από τα μοτίβα ψηφιδωτού δαπέδου (Μ 2567) του Κτηρίου Ζ΄ του 6ου αιώνα μΧ, που εκτείνεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης. Τα ψηφιδωτά που κοσμούσαν τα κτήρια της εποχής αντανακλούσαν με τα μοτίβα και την ποιότητά τους τον πλούτο, την ευημερία και την αφθονία των ιδιοκτητών τους.