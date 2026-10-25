Χρήστος-Πάρις Χαρίτος: Ποιος είναι ο Ίκαρος της Ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα πετάξει με το F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Ο Επισμηναγός Χρήστος - Πάρις Χαρίτος με περισσότερες από 1.500 ώρες σε μαχητικά F-16 είναι αυτός που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της επίδειξης του «ΖΕΥΣ» στις 28 Οκτωβρίου 2026.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου περί τις 12 το μεσημέρι θα εκτελέσει, μάλιστα, με βάση τον μέχρι τώρα σχεδιασμό και τη δοκιμαστική επίδειξη στη παραλία της Θεσσαλονίκης, μία δοκιμαστική πτήση που πλέον συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

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Το όνειρο της Πολεμικής Αεροπορίας

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το αγαπάς πολύ για το φέρεις εις πέρας. Έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, όταν όμως τα καταφέρεις σου δίνει πίσω πάρα πολλά πράγματα» είχε πει μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104.9FM», το 2023, λίγο καιρό πριν από την πρώτη πτήση του για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ο Ιπτάμενος της Επίδειξης Ομάδας «ΖΕΥΣ». Είναι ένας πιλότος του ευέλικτου όσο και πανίσχυρου μαχητικού F-16, που τα τελευταία χρόνια έχει «αναλάβει» τμήμα της αποστολής της παρουσίας της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας όταν αυτή πραγματοποιεί αεροπορικές επιδείξεις εντός και εκτός της χώρας.

Ο Επισμηναγός Χρήστος - Πάρις (Ι) Χαρίτος, που είχε πετάξει πάνω από τη Θεσσαλονίκη και στις 28 Οκτωβρίου του 2023, εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 ενώ το 2012 τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Υπηρετεί στην 340 Μοίρα και έχει περισσότερες από 1900 ώρες πτήσης, από τις οποίες περισσότερες από 1500 είναι σε αεροσκάφη F-16.

Και φέτος λοιπόν με την ολοκλήρωση της παρέλασης ένα λιγνό και ευέλικτο μαχητικό αεροσκάφος θα εμφανιστεί από το βάθος στην παραλία της Θεσσαλονίκης πριν να «κόψει» σαν βέλος τον ορίζοντα... Στη συνέχεια και πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει την άφιξή του το κοινό, το μαχητικό θα διασχίζει ήδη το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης με έναν εντυπωσιακό, «βαρύ» κρότο να το ακολουθεί. Η στιγμή που ένα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας καθηλώνει τα βλέμματα και προκαλεί το αυθόρμητο χειροκρότημα του κόσμου είναι κάθε χρονιά ιδιαίτερη.

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Με μια ακαριαία αλλαγή κατεύθυνσης το F-16 Viper ελίσσεται κατακόρυφα προς τον ουρανό με τους θεατές να διακρίνουν ένα χρυσό έντονο φως στο ακροφύσιο του κινητήρα, εικόνα μαρτυρά πως ο χειριστής έχει επιλέξει τη μέγιστη ώση με μετάκαυση. Για λίγα λεπτά, η ιπτάμενη μηχανή «χορεύει» στον αέρα επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του σχεδιασμού της. Κι όμως, πίσω από την απόλυτη τεχνολογική λειτουργία, είναι ένας άνθρωπος που έχει τον πλήρη έλεγχο.

Η δουλειά του πιλότου -και στη συγκεκριμένη περίπτωση του πιλότου ενός μαχητικού με αποστολή την αεροπορική επίδειξη- είναι μια δουλεία όπου το περιθώριο λάθους είναι πρακτικά μηδενικό. «Δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος να σκεφτείς, να κοιτάξεις κάτι που δεν πρέπει να κοιτάξεις εκείνη την ώρα, είναι κάτι για το οποίο γίνεται πολύ σοβαρή εκπαίδευση, αρκετές πτήσεις, ενώ προσπαθούμε να προβάρουμε και εμείς στο μυαλό μας (σ.σ την demo επίδειξη) πριν να το εκτελέσουμε. Την ώρα (σ.σ που εκτελείς την επίδειξη), είναι κάτι που το έχεις κάνει ξανά και αυτό που προσπαθείς είναι να το κάνεις με την ίδια ακρίβεια...» είχε εξηγήσει στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ ΜΠΕ ο χειριστής της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας το 2023 όταν και ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο για πρώτη φορά σε εθνική επέτειο.

Οι εικόνες που (δεν) μαρτυρούν την πίεση

Και φέτος όπως και κάθε χρονιά οι εικόνες σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το κόκπιτ θα κερδίσουν το κοινό στο έδαφος αλλά και στις τηλεοράσεις ενώ και η σωματική πίεση που νιώθει ένας πιλότος σε συνθήκες επίδειξης είναι από τις ισχυρότερες με επιταχύνσεις βαρύτητας, τα γνωστά «G» να μην επιτρέπουν καμία στιγμή χωρίς εστίαση στην αεροπορική ρουτίνα.

Εκείνες τις στιγμές, η ειδική anti-G στολή του χειριστή μέσα στο F-16 ενεργοποιείται στους σωστούς χρόνους ρυθμίζοντας την πίεση στο σώμα του ώστε να διατηρείται η απαραίτητη αιμάτωση στον εγκέφαλο και τα ζωτικά όργανα. Ο πιλότος δοκιμάζεται, ενώ η συνθήκη της απόλυτης επίγνωσης της κατάστασης (situational awareness) σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργεί αθροιστικά: είναι λίγα λεπτά στα οποία συμπυκνώνονται χρόνια εκπαίδευσης στον αέρα.

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«Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα οι κανονικές αποστολές και αυτό που κάνεις σε μια πτήση επίδειξης της ομάδας «ΖΕΥΣ» που έχουμε αναλάβει ως Ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το φέρνουμε εις πέρας με αυτό τον τρόπο και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό», εξηγούσε ο Επισμηναγός Χαρίτος το φθινόπωρο του 2023.

«Πάντα ήθελα να καταφέρω να πετάξω με ένα F-16 Block 52+ και εφόσον το κατάφερα, είχα και την τύχη η ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων να έχει έδρα τη Σούδα, εννοείται πως αυτό ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και είμαι ευγνώμων που συνέβη» σημείωνε ο ήρεμος πιλότος της ΠΑ που ταπεινά εξηγούσε πως το κόκπιτ του «ΖΕΥΣ» δεν είναι παρά μια ακόμη αποστολή για την πατρίδα του.