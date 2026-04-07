Έκλεισε με άνοδο 1,25% το Χρηματιστήριο -Στα 285,14 εκατ. ευρώ ο τζίρος - iefimerida.gr

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη διήμερη αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών, αν και έχασαν μέρος από τα αρχικά τους κέρδη. Πτωτικά κινήθηκαν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street, εν αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν, με αυξημένη ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.160,28 μονάδες (+1,98%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 285,14 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 47.432.132 μετοχές.

Δείκτες και κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31% και ο δείκτης μέσης κεφαλαιοποίησης κατά 0,61%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Allwyn (+4,05%), η Eurobank (+3,64%), η Εθνική (+2,67%) και τα ΕΛΠΕ (+1,90%), ενώ την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η Τιτάν (-1,36%), ο ΟΛΠ (-1,33%), ο ΔΑΑ (-1,15%) και ο ΟΤΕ (-0,97%).

Όγκος και αξία συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, με 9.732.249 και 9.561.841 μετοχές αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία κατέγραψαν η Πειραιώς με 54,43 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 43,08 εκατ. ευρώ. Στη σημερινή συνεδρίαση, ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 47 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Μετοχές με ακραίες μεταβολές

Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν οι Τρία 'Άλφα (κ) (+29,63%) και η Alpha Trust (+13,96%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Flexopack (-4,46%) και Fais (-4,15%). Οι εξελίξεις στην αγορά αντικατοπτρίζουν την προσαρμογή των επενδυτών στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και την υψηλή μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών, μετά την επιστροφή από την αργία του Πάσχα.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: