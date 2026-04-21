Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο και επιφυλακτικότητα λόγω διεθνών εξελίξεων - iefimerida.gr

Μικρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με χαμηλό τζίρο και επιφυλακτικότητα λόγω διεθνών εξελίξεων.

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Εικόνα της αγοράς

Στις 15:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.265,15 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Συγκρατημένη άνοδο σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συναλλαγές και δείκτες

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,23%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,54%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Intralot, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική και η Πειραιώς.

Μετοχές σε άνοδο και πτώση

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι ΟΤΕ (+2,63%), ΕΥΔΑΠ (+2,27%), ΕΛΠΕ (+1,76%), ΔΑΑ (+1,65%), Elvalhalcor (+1,62%), Motor Oil (+1,54%) και Εθνική (+1,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι Coca Cola HBC (-1,96%), Optima Bank (-1,19%) και Metlen (-1,04%).

Συνολικά, 61 μετοχές κινούνται ανοδικά, 43 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι Έλαστρον (+7,05%) και Πλαστικά Θράκης (+5,57%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι Μουζάκης (-7,76%) και Flexopack (-4,91%).

ΑΠΕ-ΜΠΕ