Κρίσιμο 48ωρο με «Hot-Dry-Windy»: Ισχυροί άνεμοι, ζέστη, ξηρασία «απειλούν» με φωτιές 27 περιοχές - iefimerida.gr

Αντιμέτωπη με το φαινόμενο «Hot- Dry- Windy» βρίσκεται τις επόμενες 48 ώρες η Ελλάδα, με τις καιρικές συνθήκες να επιδεινώνονται περισσότερο, σκιαγραφώντας ένα επικίνδυνο τοπίο για τις φωτιές.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της ομάδας «Flame» του Meteo, θυελλώδεις άνεμοι, ζέστη και ξηρασία δημιουργούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» για τις πυρκαγιές.

Οι περιοχές που επηρεάζονται:

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Αττική

Κεντρική και Νότια Εύβοια

Νότια Βοιωτία

Φωκίδα

Κορινθία

Αργολίδα

Λακωνία

Κύθηρα

Μυτιλήνη

Λήμνος

Χίος

Δυτική Αχαΐα

Ηλεία

Παράλληλα, κατά τόπους επηρεάζονται:

Αιτωλοακαρνανία

Μεσσηνία

Αρκαδία

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ξάνθη

Ροδόπη

Έβρος

Θάσος

Σαμοθράκη

Σάμος

Λευκάδα

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Νότια Κρήτη.

Περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14.08.2026) σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι Βόρειοι/Βορειανατολικοί άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση (40-60 km/h, τοπικά άνω των 60-70 km/h) και θα συνδυαστούν την Πέμπτη (13.08.2026) με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, κυρίως στα δυτικά (Hot-Dry-Windy).

Την Παρασκευή (14/8) αναμένεται να επικρατεί υγρασία στην τροπόσφαιρα, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για ανάπτυξη πυροεπαγωγής (σ.σ.: η διαδικασία κατά την οποία μία μεγάλη δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα «η φωτιά να δημιουργεί τον δικό της καιρό»), κυρίως στα δυτικά.

Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας, περισσότερο όμως στα δυτικά και βόρεια.

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Οι επιπτώσεις που αναμένονται

Μεταξύ των επιπτώσεων που μπορεί να δημιουργήσουν αυτές οι συνθήκες είναι το πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές. Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων.

Ταυτόχρονα, είναι πιθανή ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι δημιουργούν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες.

Κατά τόπους έντονη πυρική συμπεριφορά τη νύχτα. Κατά τόπους δυναμικό εκδήλωσης πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.