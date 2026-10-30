Χωρίς τρένα και προαστιακό σήμερα λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών - iefimerida.gr

Χωρίς τρένα και Προαστιακό μένει σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η χώρα, καθώς πραγματοποιείται η 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις των επιβατών, ενώ η αντιπαράθεση εργαζομένων και εταιρείας παραμένει ανοιχτή.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η κατάσταση του τροχαίου υλικού, οι ελλείψεις προσωπικού και οι εργασιακές συνθήκες.

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Η θέση της Hellenic Train

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train εκφράζει έντονη αντίθεση στην απεργία και υποστηρίζει ότι η νέα κινητοποίηση αποτελεί απόπειρα να παρακαμφθεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Όπως αναφέρει, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά είχε κρίνει παράνομη την αρχική απεργία, επειδή δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα των εργαζομένων.

Κατά την εταιρεία, η απόφαση αυτή δεν επιτρέπει νέα απεργία με το ίδιο αντικείμενο, γι' αυτό και βλέπει στην κίνηση της ΠΟΣ προσπάθεια να τη στρέψει. Προσθέτει ότι τέτοιες ενέργειες διαταράσσουν τη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών και ταλαιπωρούν σοβαρά τους επιβάτες. Στην ανακοίνωση σημειώνεται μάλιστα ότι η εκ νέου προκήρυξη απεργίας, παρά τη δικαστική απόφαση, δείχνει πως η ταλαιπωρία του κοινού θεωρείται αποδεκτό κόστος της συνδικαλιστικής τακτικής.

Η απάντηση των μηχανοδηγών

Οι μηχανοδηγοί απαντούν ότι τα αιτήματά τους αφορούν άμεσα την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου και κατηγορούν την Hellenic Train ότι αποφεύγει τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες.

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Η ΠΕΠΕ επισημαίνει προβλήματα στο τροχαίο υλικό και στις εγκαταστάσεις, στην εκπαίδευση και την εποπτεία των μηχανοδηγών, καθώς και στην εφαρμογή των κανόνων εργασίας. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στις 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, τις οποίες συνδέει με τις συνθήκες στον χώρο εργασίας.

Το σωματείο υποστηρίζει επίσης ότι τα σιδηροδρομικά συμβάντα αυξάνονται, παρότι το δίκτυο λειτουργεί περίπου στο 60% της κανονικής του δραστηριότητας εξαιτίας των έργων εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Όπως τονίζει, στη θέση του διαλόγου η εταιρεία απαντά με εξώδικα, στη θέση των λύσεων με πειθαρχικές ποινές και στη θέση της ουσιαστικής αντιμετώπισης των θεμάτων ασφάλειας με δικαστικές προσφυγές.

Αίτημα για συνάντηση με το υπουργείο

Η ΠΟΣ, που προκήρυξε την απεργία, κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση του κλάδου, ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες και αυξημένες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών προϋποθέτει επαρκές προσωπικό, διαρκή εκπαίδευση και σύγχρονες υποδομές.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, με τη συμμετοχή της διοίκησης της Hellenic Train, ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις.