Χωρίς τις αισθήσεις του 63χρονος μετά από φωτιά σε οικία στα Μοιραίικα Αχαΐας - iefimerida.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε οικία στα Μοιραίικα Αχαΐας, η οποία έχει κατασβεσθεί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Ο 63χρονος ημεδαπός, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στο χώρο σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.