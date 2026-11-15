 Λασίθι: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 51χρονη στη λίμνη του Αγίου Νικολάου
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 51χρονη στη λίμνη του Αγίου Νικολάου

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 51χρονη γυναίκα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Οι αρχές φέρεται να ενημερώθηκαν από άτομο που αντιλήφθηκε την παρουσία της γυναίκας και στο σημείο έφτασε το Λιμενικό και δύναμη της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

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