Χωρίς ταξί μέχρι τις 6 το απόγευμα η Αττική -«Θέλουν να δώσουν τη δουλειά μας σε ιδιώτες», λέει ο Λυμπερόπουλος - iefimerida.gr

Σε απεργία 18 ωρών από τις 12 τη νύχτα προσώρησε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Εκτακτη γενική συνέλευση ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο». Η απεργία πραγματοποιείται προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκ των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα στις 10:00.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι ο κλάδος βρίσκεται «σε μία κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή», υπογραμμίζοντας: «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες. Θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν».

Παράλληλα, το Συνδικάτο ανακοίνωσε την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι η νέα ρύθμιση απειλεί τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος, την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών και τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς. Επιπλέον, κάνει λόγο για επιβολή υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης, φορολογικά βάρη, «πειρατεία» στο μεταφορικό έργο και κίνδυνο από την είσοδο πολυεθνικών εταιρειών που, όπως σημειώνεται, «απειλούν να αφανίσουν τον κλάδο με τις ευλογίες της κυβέρνησης».