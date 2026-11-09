Τι έδειξε η νεκροψία για την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή, με δεμένα πόδια, στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα -Θα καταθέσει ο σύντροφός της - iefimerida.gr

Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου της νεαρής κοπέλας η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr, ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντι Λέρνια ενημέρωσε πριν από λίγο τους αστυνομικούς πως δεν εντόπισε κατάγματα ή κακώσεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα της εγκληματικής ενέργειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξετάζεται το σενάριο της χρήσης ναρκωτικών

Η 24χρονη κοπέλα, που ταυτοποιήθηκε σήμερα, φαίνεται πως πέθανε 5-7 ημέρες προτού﻿ βρεθεί η σορός της. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ρώτησαν τον ιατροδικαστή Αθηνών για το τι μπορεί να οδήγησε στον θάνατο τη νεαρή κοπέλα αφρικανικής καταγωγής (από την Μπουρκίνα Φάσο) και τους απάντησε πως ελέγχονται όλα τα ενδεχόμενα, με τα ναρκωτικά να αποτελούν ένα πολύ πιθανό σενάριο.

Ο κ. Ντι Λέρνια έλαβε δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της.

Τη σορό εντόπισε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 8, ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές για βαλίτσα με έντονη δυσοσμία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για γυναίκα, με δεμένα πόδια. Από την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια βίας στη σορό.

Κατά πληροφορίες, την εξαφάνιση της 24χρονης είχε δηλώσει από τις 29 Οκτωβρίου στο ΑΤ Κυψέλης ο σύντροφός της, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει.

Η ίδια δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, πέρα από τον νόμο περί αλλοδαπών.