Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Ίμερο Ροδόπης - iefimerida.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στις 12.30 μ.μ. σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ λόγω της κατεύθυνσής της από τους ανέμους προς κατοικημένες περιοχές εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή Αμπελάκια και Προφήτη να απομακρυνθούν προς Μαρώνεια. Λίγο αργότερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν.

Αυτή την ώρα στο πεδίο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς 49 πυροσβέστες με 18 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ.