Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Ακόντιο Βοιωτίας - iefimerida.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 16.00 σήμερα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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