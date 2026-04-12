Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καβάλα - iefimerida.gr

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης ήταν ο οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Καβάλα με συνέπεια να σκοτωθεί 3χρονο παιδί.

Όπως ανέφερε, εχθές, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το παιδί διακομίστηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Καβάλας. «Έγινε τεράστια προσπάθεια ανάνηψης, ήταν αδύνατον. Το είχε η μητέρα αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα», είπε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο στην Καβάλα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στις «11 Απριλίου στις 12:48, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης-Σερρών, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος και επέβαιναν μία 27χρονη και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας».