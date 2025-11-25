Χωρίς δίπλωμα έμειναν 1.105 οδηγοί -Πού πέφτουν βροχή τα πρόστιμα, σε ποια παράβαση θέλει να βάλει τέλος η Τροχαία - iefimerida.gr

Περισσότερους από 16.000 ελέγχους πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, βεβαιώνοντας 1.231 παραβάσεις σχετικά με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr