 Χωρίς δίπλωμα έμειναν 1.105 οδηγοί -Πού πέφτουν βροχή τα πρόστιμα, σε ποια παράβαση θέλει να βάλει τέλος η Τροχαία - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς δίπλωμα έμειναν 1.105 οδηγοί -Πού πέφτουν βροχή τα πρόστιμα, σε ποια παράβαση θέλει να βάλει τέλος η Τροχαία

Μπλόκο τροχαίας
Περισσότεροι από 1.100 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα οδήγησης και πλήρωσαν το πρόστιμο των 350 ευρώ για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους στις μοτοσικλέτες
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περισσότερους από 16.000 ελέγχους πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, βεβαιώνοντας 1.231 παραβάσεις σχετικά με τη μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

