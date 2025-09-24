Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός 20χρονος ναυτικός που πιάστηκε σε πόρτα στο γκαράζ πλοίου - iefimerida.gr

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι του Πειραιά όπου ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Χίος, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, ο νεαρός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Τζάνειο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 20χρονος δεν τα κατάφερε.

Οι Λιμενικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.



Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.



Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.