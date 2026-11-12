Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη»

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο σταθμό «Ηλιούπολη».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:10 και άμεσα έσπευσαν στο σημείο οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η 35χρονη η οποία έπεσε στις γραμμές του μετρό στο ρεύμα προς Ανθούπολη, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα, εξαιτίας του περιστατικού, έκλεισαν οι σταθμοί τςη Γραμμής 2 του Μετρό στην Ηλιούπολη και στον Άλιμο.