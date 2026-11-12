 Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη»
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Συρμός του μετρό
Συρμός του μετρό / Φωτογραφία αρχείου INTIME: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 35χρονη μετά από πτώση στις γραμμές του μετρό στο σταθμό «Ηλιούπολη».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:10 και άμεσα έσπευσαν στο σημείο οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η 35χρονη η οποία έπεσε στις γραμμές του μετρό στο ρεύμα προς Ανθούπολη, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νωρίτερα, εξαιτίας του περιστατικού, έκλεισαν οι σταθμοί τςη Γραμμής 2 του Μετρό στην Ηλιούπολη και στον Άλιμο.

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