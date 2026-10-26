 «Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος, ήταν άμεσος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος, ήταν άμεσος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου

Ο Ρίζος Ρίζος
Ο Ρίζος Ρίζος την εποχή που ήταν στη ΓΕΝΟΠ / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη του πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ Ρίζου Ρίζου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση με τους φούρνους «Χωριάτικο».

Ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος έχει διατελέσει οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, φέρεται να αποτελούσε ένα από τα «δεξιά χέρια» του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων Άγγελου Γιαννακόπουλου.

﻿Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον Άγγελο Γιαννακόπουλο και τους «αχυρανθρώπους» που είχαν σημαντικούς ρόλους στην απάτη.

«Χωριάτικο»: 59 συλλήψεις μέχρι τώρα

Οι συλλήψεις για τη μεγάλη φορολογική απάτη των 100 εκατoμμυρίων ευρώ που αποκάλυψε η έρευνα του επονομαζόμενου ελληνικού FBI μέχρι στιγμής ανέρχονται σε 59.

Οι έρευνες, εκτός από την Αττική αλλά και τα Γιάννενα, εκεί όπου συνελήφθη ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, επεκτάθηκαν στη Ρόδο, όπου συνελήφθησαν 15 άτομα, στη Μύκονο όπου έγινε μία σύλληψη, καθώς και στη Ζάκυνθο, όπου συνελήφθη ακόμα ένα άτομο.

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