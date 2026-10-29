 «Χωριάτικο»: Στον ανακριτή ο Άγγελος Γιαννακόπουλος -Τι ισχυρίζεται για την υπόθεση απάτης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Στον ανακριτή ο Άγγελος Γιαννακόπουλος -Τι ισχυρίζεται για την υπόθεση απάτης

Υπόθεση «Χωριάτικο»
Υπόθεση «Χωριάτικο» / Φωτογραφία: Eurokinissi
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λία Κοντοπούλου

Ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας οδηγήθηκε ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της αλυσίδας φούρνων «το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες παρέδωσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα στο οποίο αρνείται το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του. Μεταξύ άλλων, ο «Mr Χωριάτικο» υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης και αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

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Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζεται, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, κίνηση που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη.

Τέλος, επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας και οικογενειακούς λόγους για τους οποίους εφόσον δεν αφεθεί ελεύθερος, να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Στη γραμμή της άρνησης των κατηγοριών κινούνται οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Έως τώρα τέσσερις έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ ακόμα έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς, ενώ σε κάποιους έχουν επιβληθεί και χρηματικές εγγυήσεις.

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