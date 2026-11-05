Υπόθεση Χωριάτικο: Ο Ρίζος Ρίζος ήταν δύσκολος, απλησίαστος -Ο καθένας έλεγε πήγαινε να τον σερβίρεις εσύ, λέει πρώην εργαζόμενος - iefimerida.gr

«Ο Ρίζος Ρίζος ήταν ένας πολύ δύσκολος απλησίαστος άνθρωπος. Σαν μαφιόζος ήταν», αναφέρει πρώην εργαζόμενος σε επιχείρηση στη Ρόδο η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος εργαζόμενος στον ΣΚΑΪ, όταν ο πρώην συνδικαλιστής και εμπλεκόμενος στην υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής που αφορά σε 400 σχεδόν εταιρείες και αχυρανθρώπους, πήγαινε στην επιχείρηση «δεν ξέραμε ποιος να πάει να τον σερβίρει. Έλεγε ο καθένας “πήγαινε εσύ, όχι δεν πάω εγώ”».

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Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες, η Εισαγγελία πραγματοποίησε έρευνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο κατάσχοντας 16 εργοδοτικούς φακέλους, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και την υπόθεση «Χωριάτικο».

Οι αχυράνθρωποι

Ο ίδιος εργαζόμενος περιγράφοντας την εμπειρία του όταν δούλευε στην επίμαχη επιχείρηση, «ένα ιστορικό καφέ - ρεστοράν έχουν γυριστεί ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ακριβώς στο κέντρο της Ρόδου δίπλα από το δημαρχείο», σημείωσε ότι γνώρισε τον Α. ένα χρόνο πριν πιάσει δουλειά. «Τον ήξερα φατσικά, ένα γεια λέγαμε. Ο ιδιοκτήτης του φούρνου που ήταν και φίλος μου, μού είπε ότι ο Α. πήρε το ΑΚΤΑΙΟΝ. Πώς γίνεται λέω, ένα μηχανάκι έχει παλιό. Με τι λεφτά; Όταν πήγα και με είδε ο ίδιος, μου λέει έλα αμέσως για δουλειά».

«Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι κάθε ενάμιση μήνα άλλαζαν τραπεζοκαθίσματα, πανάκριβα. Λέω “καλά ποιος είναι; Ολοκαίνουρια τα άλλα γιατί τα παίρνουν”».

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«Εξαφανίστηκαν ένσημα»

Όσον αφορά στα εργασιακά στο εν λόγω κατάστημα, ο μάρτυρας σημείωσε ότι χάθηκαν τα ένσημά του.

«Τα ένσημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο έχουν εξαφανιστεί, δεν τα έχω. Ούτε στην Εργάνη φαίνονται. Σας πληροφορώ τι κυκεώνα περάσαμε μετά. Τι Γολγοθά. Πάω στο ταμείο ανεργίας να μπω μου λένε “δεν φαίνονται ένσημα. Έχετε μόνο 3 μήνες”» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι τον έδιωξαν από τη δουλειά καθώς όπως του διεμήνυσαν «ήρθε εντολή από την Αθήνα. Αθήνα μόνο τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ξέραμε. Μόνο αυτός έδινε εντολές. Ούτε καλά καλά ο Ρίζος».

Μετά την απόλυσή του ο ίδιος μάρτυρας σημείωσε ότι «με έπιασε θυμάμαι ένα βράδυ (ο Α.) και μου είπε “έβγαλα 150 χιλιάρικα σε έναν μήνα”. Και δεν θα δώσεις σε έναν υπάλληλό σου που τον διώχνεις, τα δεδουλευμένα του; Τα ένσημά του που χαθήκαν; Ακόμα και την τελευταία ημέρα που με φώναξε για να με πληρώσει ήθελε να δώσει ένα χιλιάρικο αντί για 1200 ευρώ. Τόσο ξεφτίλας είσαι, του λέω; Τι είναι για εσένα 200 ευρώ; Για εμένα ξέρεις τι είναι; Είναι 10 ημέρες φαγητά».