«Χωριάτικο»: Το κόλπο με τους «αχυράνθρωπους» για 25 παραλίες-φιλέτα στη Ρόδο -Οι προσφορές 600.000 ευρώ που δεν πληρώθηκαν ποτέ - iefimerida.gr

Ο «στρατός» των «αχυρανθρώπων» ήταν ιδιαίτερα κρίσιμος για τη δράση του κυκλώματος του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», και των συνεργών του.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, το κύκλωμα φοροδιαφυγής, που προκάλεσε ζημιά άνω των 100.000.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, είχε 150 «αχυράνθρωπους», όπου ο καθένας είχε από μία ως και 20 Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

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Είναι χαρακτηριστικό πως για τη δράση τους έφτασαν στο σημείο ακόμη και να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία ενός ανθρώπου που είναι νεκρός εδώ και μία τετραετία, ως εκπρόσωπο εταιρειών.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κυκλώματος είναι πως σε στριπτιζάδικο του Γιαννακόπουλου στη Λ. Συγγρού, ιδιοκτήτης εμφανίζεται ένας 90χρονος από τη Σαλαμίνα.

Ιδιοκτήτες εταιρειών εμφανίζονταν και ανύπαρκτα πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, μεταξύ άλλων.



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Η περίπτωση της Ρόδου και η κομπίνα για να παίρνει διαγωνισμούς σε παραλίες

Ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης έκανε «χρυσές» δουλειές στα νησιά και ιδιαίτερα στη Μύκονο, τη Ζάκυνθο και τη Ρόδο, μεταξύ άλλων.

Στη Ρόδο, μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει «αχυράνθρωπους» εκπροσώπους εταιρειών που εκμεταλλεύονταν… 25 παραλίες-φιλέτα του νησιού.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος μέσω «συνεργατών» διεκδικούσε κάθε διαγωνισμό εκμετάλλευσης παραλίας με αθέμιτα μέσα. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος ενδιαφερόμενος έκανε προσφορά για μια παραλία με ένα ποσό 50.000 ευρώ, εμφανίζονταν άτομα του 58χρονου επιχειρηματία και έδιναν προσφορά… 600.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο ο άλλος ενδιαφερόμενος έκανε πίσω, καθώς ήταν αδύνατον να χτυπήσει τέτοια προσφορά.

Ωστόσο, όταν η αρμόδια αρχή αναζητούσε το αντίτιμο της προσφοράς, αυτό δεν είχε καταβληθεί ποτέ, όπως επίσης δεν είχαν καταβληθεί εισφορές, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος, κάτι που βάραινε τον «αχυράνθρωπο» που αδυνατούσε προφανώς να πληρώσει.