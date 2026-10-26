«Χωριάτικο»: Χειροπέδες σε δύο στενούς συνεργάτες του Γιαννακόπουλου -Ο επιχειρηματίας στη Ρόδο και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ Ρίζος, οι ρόλοι τους - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία για την υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου και γνωστός πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και φέρονται να ήταν ανάμεσα στους συνεργάτες του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Ο επιχειρηματίας K.A. είναι γνωστός στην κοινωνία της Ρόδου, καθώς διατηρεί καφέ μπαρ, beach bar restaurant, sushi bar και άλλες επιχειρήσεις στο νησί, ενώ ο πρώην συνδικαλιστής είναι ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος έχει διατελέσει οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ.

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Ο Ρίζος φέρεται να ήταν ο «μεσάζοντας» ανάμεσα στον Γιαννακόπουλο και τους «αχυρανθρώπους» που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και είχαν πόστα σε θέσεις-«κλειδιά».

Νεκρός άνδρας εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος εταιρειών

Επίσης, στην υπόθεση απάτης με τους φούρνους «Χωριάτικο» εμφανίζονται «αχυράνθρωποι» διαχειριστές έως και 20 εταιρειών ΙΚΕ, ενώ ένας άνδρας που είναι νεκρός εδώ και 4 χρόνια εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρειών του δικτύου της απάτης.

Ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών εμφανίζονται και ανύπαρκτα πρόσωπα από Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία. Επίσης, εξετάζονται λογαριασμοί στα νησιά Κέιμαν και στη Δανία, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα χρήματα από την απάτη ξεπλένονταν μέσω αγορών και real estate.

Τα στοιχεία που «έδεσαν» την υπόθεση

Οι αστυνομικές αρχές έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που «δένουν» την υπόθεση, καθώς έχουν στα χέρια τους και συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος.

Επίσης, όλοι οι «αχυράνθρωποι» του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας, τον κατονομάζουν στις καταθέσεις τους σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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Έρευνα για μαστροπεία

Παράλληλα με τα οικονομικά αδικήματα, εξετάζεται η εμπλοκή σε κύκλωμα μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, καθώς οι έφοδοι της Αστυνομίας έγιναν την Κυριακή το πρωί και τα μαγαζιά ήταν κλειστά.

Η προσπάθεια διαφυγής στην Αλβανία

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε ετοιμάσει σε σύντομο χρόνο ένα σχέδιο διαφυγής του στην Αλβανία.

Την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαννακόπουλος έβαλε αιφνιδίως μια βαλίτσα στο αυτοκίνητο και έφυγε. Ενώ η ΕΛ.ΑΣ. δούλευε την υπόθεση και για τους υπόλοιπους «στόχους», εκείνος έφτασε μέχρι τα Γιάννενα. Η σύλληψή του, τελικά, έγινε λίγο πριν περάσει τα σύνορα προς την Αλβανία, αλλά πάνω του βρέθηκαν λίγα -κατά τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.- μετρητά σε σχέση με τον αριθμό των συλληφθέντων για την υπόθεση.

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Το χρονικό της σύλληψης

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν στο Ντουμπάι, αλλά τις προηγούμενες μέρες η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε κάποια καταστήματα και έτσι ο Γιαννακόπουλος πιέστηκε να έρθει στην Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της επιστροφής του Γιαννακόπουλου στη χώρα, οι κινήσεις του ελέγχονταν από την ΕΛ.ΑΣ., που προετοίμαζε την επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 59 άτομα.

Από το 2016 η απάτη

Να σημειωθεί ότι εδώ και μια δεκαετία, δηλαδή από το 2016, εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι «έτρεχε» η μεγάλη φορολογική απάτη με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», με το ύψος της ζημιάς σε αυτό το διάστημα να αγγίζει ή και να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, ένα νέο στοιχείο που προέκυψε είναι ότι σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στη Συγγρού ο Γιαννακόπουλος είχε βάλει ιδιοκτήτη 90χρονο από τη Σαλαμίνα, ενώ είχε στήσει μεγάλο λογιστικό γραφείο στην Αθήνα με υποκαταστήματα στη Μύκονο και άλλα νησιά.