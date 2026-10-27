«Χωριάτικο»: Ο Γιαννακόπουλος έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα -Συστηνόταν ως «Νεκτάριος» και «Φάνης», άλλαξε 8 επαγγέλματα από το 2017 - iefimerida.gr

Αρτοποιία και είδη ζαχαροπλαστικής, εστιατόρια, beach bars, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία και strip clubs εμφανίζονται στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Αυτές είναι κάποιες από τις επιχειρήσεις που φέρεται να εκμεταλλευόταν ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος παρουσιάζεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος από το 1996 έως και το 2026 παρουσιάζει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, στην εστίαση και τη διασκέδαση. Εμφανίζεται ως διαχειριστής ή μέλος σε πάνω από 20 εταιρείες.

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Διατηρούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά από εταιρείες με κοινά χαρακτηριστικά και πρόσωπα. Πρόκειται για τις λεγόμενες σταθερές επιχειρησιακές υποδομές μέσω των οποίων ανακυκλώνονταν εταιρικά σχήματα, μεταβιβάζονταν μισθωτικά δικαιώματα και διατηρούνταν η συνέχεια της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, ανεξαρτήτως αν άλλαζε η εταιρική επωνυμία.

Στα περισσότερα ακίνητα δεν μένει μόνο στον ρόλο του μισθωτή, αλλά φέρεται να προχωρούσε συστηματικά σε παραχώρηση χρήσης ή υπεκμίσθωσης προς εταιρείες που συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με εκείνον.

Από αυτό προκύπτει, βάσει της αστυνομικής έρευνας, πως διατηρούσε τον πραγματικό έλεγχο ενός εκτεταμένου δικτύου επαγγελματικών ακινήτων, μέσω του οποίου εξασφαλιζόταν η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως μεταβολών σε εταιρικές επωνυμίες, διαχειριστές ή εταίρους.

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Είχε αλλάξει οκτώ επαγγέλματα από το 2017 - Εμφανιζόταν ως εργαζόμενος στις επιχειρήσεις του, από μάγειρας μέχρι ταμίας

Μάλιστα, από τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», προέκυψε πως από το 2017 εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε πολλές εταιρείες που είτε συνδέονταν μαζί του ή με το οικογενειακό του περιβάλλον άμεσα είτε από άτομα που εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε εταιρικά σχήματα του εγκληματικού δικτύου.

Ενδεικτικά, εμφανιζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας, εργάτης αρτοποιίας, ζαχαροπλάστης, μάγειρας, υπάλληλος γραφείου, ταμίας, γενικός διευθυντής και διευθυντικό στέλεχος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως στο κατάστημα Bread Factory στη Συγγρού εμφανιζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια απασχολείτο σε τεχνική εταιρεία-ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις, ως υπάλληλος γραφείου. Κατά την πρόσληψή του, μάλιστα, στην εν λόγω επιχείρηση, διευθύνουσα σύμβουλος εμφανιζόταν πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του, στην οποία φέρεται να είχε δώσει αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ακόμα περίπτωση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, με την επωνυμία pilot, στο οποίο είχε δηλωθεί ως «διευθυντικό στέλεχος». Αυτή η επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες προέκυψε πως η συγκεκριμένη ιδιότητα επιλέχθηκε προκειμένου να δικαιολογεί ο ίδιος τη συνεχή παρουσία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

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Συστηνόταν ως «Νεκτάριος» και «Φάνης»

Ακόμα ένα στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι πως ο Άγγελος Γιαννακόπουλος χρησιμοποιούσε πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις, τουλάχιστον έξι.

Χαρακτηριστικό είναι πως κατά τη χρήση μίας από αυτές, σε επικοινωνίες που είχε, έκρυβε το πραγματικό του όνομα και παρουσιαζόταν με άλλα.

Στις 8 Απριλίου 2026, σε επικοινωνία που είχε με υπάλληλο του ΟΤΕ, συστήθηκε ως «Νεκτάριος», αποφεύγοντας να αποκαλύψει οποιαδήποτε σύνδεσή του με την εταιρεία για την οποία αναζητούνταν ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Στις 30 Απριλίου 2026 σε επικοινωνία με σύμβουλο ενέργειας αποδέχτηκε την προσφώνηση «Φάνης», κάτι που επίσης φέρεται να επιβεβαιώνει τη χρήση εναλλακτικών στοιχείων ταυτότητας.

Οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μέσω αυτής της πρακτικής καταδεικνύεται μία σταθερή προσπάθεια να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι εν λόγω τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσε συνδέονται με τις εταιρείες που εμπλέκονται στο δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης.

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Οι συγκεκριμένες τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποιούσαν επανειλημμένα κεραίες οι οποίες κάλυπταν γεωγραφικά την κεντρική εγκατάσταση της οργάνωσης στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Περιστέρι, σε χρονικό διάστημα από τις 7/4/2026 έως και τις 25/7/2026, ενώ καταγράφηκαν επισκέψεις του 20 φορές στην εν λόγω εγκατάσταση.

Οι συχνές επισκέψεις σε Μύκονο και Ρόδο

Από τα στοιχεία γεωεντοπισμού προέκυψε πως επισκεπτόταν συχνά τη Μύκονο αλλά και τη Ρόδο, εκεί όπου δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν αφανώς τα μέλη της οργάνωσης.

Από αυτά τα στοιχεία διαπιστώθηκε πως βρισκόταν στη Μύκονο από:

9/4/2026 έως 10/4/2026

13/4/2026

24/4/2026 έως 26/4/2026

29/4/2026 έως 1/5/2026

6/5/2026 έως 10/5/2026

12/5/2026 έως 13/5/2026

15/5/2026 έως 16/5/2026

19/5/2026 έως 20/5/2026

22/5/2026 έως 23/5/2026

26/5/2026 έως 28/5/2026

2/6/2026

4/7/2026 έως 7/7/2026

14/7/2026 έως 18/7/2026 και 24/7/2026 έως 1/8/2026

Το συγκεκριμένο μοτίβο μετακινήσεων, με συνεχείς αφίξεις και αναχωρήσεις εντός ολίγων ωρών ή ημερών, επιβεβαιώνει για τις Αρχές την επιχειρησιακή του εποπτεία και τον συντονισμό των καταστημάτων που εκμεταλλευόταν.

Σημαντικές διαφορές στα έσοδα που δήλωνε - Οι τρεις φάσεις

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι στα Ε1, στις αποδοχές που δήλωνε και τις τραπεζικές του κινήσεις, αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές στην πηγή των εισοδημάτων που δηλώθηκαν, τη μορφή οικονομικής του δραστηριότητας αλλά και την εξέλιξη των χρηματοροών που συνδέονται με τον ίδιο.

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Από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων προκύπτει πως ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφάνισε τρεις οικονομικές φάσεις:

Η πρώτη αφορά την περίοδο 2018-2022, στην οποία δήλωσε περιορισμένα εισοδήματα, προερχόμενα κυρίως από μερίσματα, μισθώματα, υπεκμισθώσεις και επιδοματικές παροχές.

Η δεύτερη αφορά την περίοδο 2023-2024, όπου εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές από μισθωτή εργασία, κυρίως με την ιδιότητα του μάγειρα σε επιχειρήσεις εστίασης.

Η τρίτη αφορά την περίοδο 2025, στην οποία παρατηρείται σημαντική μετατόπιση από τις αποδοχές εργασίας προς την είσπραξη υψηλής αξίας εταιρικών κερδών και ταυτόχρονα καταγράφονται τραπεζικές εισροές υψηλές σε σχέση με τα προηγούμενη έτη.