«Χωριάτικο»: Στην Ευελπίδων οι 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη -Η έξοδος από τη ΓΑΔΑ [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του «Χωριάτικου»﻿.

Ειδικότερα, έξω από τη ΓΑΔΑ βρέθηκαν ένα πούλμαν και μία κλούβα προκειμένου να μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τους 58 συλληφθέντες και για να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσεις σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τη μεγάλη φορολογική απάτη.

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Στη συνέχεια, θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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Βίντεο από την κινηματογραφική μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων