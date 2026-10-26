«Χωριάτικο»: Στην Ευελπίδων οι 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη -Η έξοδος από τη ΓΑΔΑ [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του «Χωριάτικου».
Ειδικότερα, έξω από τη ΓΑΔΑ βρέθηκαν ένα πούλμαν και μία κλούβα προκειμένου να μεταφέρουν τον ιδιοκτήτη και τους 58 συλληφθέντες και για να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσεις σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τη μεγάλη φορολογική απάτη.
Στη συνέχεια, θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
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Βίντεο από την κινηματογραφική μεταγωγή των συλληφθέντων στην Ευελπίδων
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