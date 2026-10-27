«Χωριάτικο»: Στην Ευελπίδων και οι 14 συλληφθέντες από τη Ρόδο -Ενώπιον της Δικαιοσύνης και οι 59 - iefimerida.gr

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε το σύνολο των συλληφθέντων για την πολύκροτη υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε η τελευταία ομάδα αποτελούμενη από 14 άτομα -εκ των 59 που συνελήφθησαν συνολικά-, τα οποία προέρχονται από τη Ρόδο.

Πέραν της αλυσίδας φούρνων, οι έρευνες του ελληνικού FBI εστιάζουν και σε ένα δίκτυο κέντρων διασκέδασης, beach bar και επιχειρήσεων με ξαπλώστρες που λειτουργούσε στη Ρόδο.