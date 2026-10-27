«Χωριάτικο»: Αυτά είναι τα εισοδήματα που δήλωνε ο Γιαννακόπουλος -Τα «δωράκια» σε δημοσίους υπαλλήλους και το «μαύρο» καρνέ - iefimerida.gr

Συνεχείς είναι, πλέον, οι αποκαλύψεις για την απάτη των 100 εκατ. ευρώ πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Όπως αποκαλύπτεται τώρα, επίδομα... ανεργίας είχε πάρει το 2022 ο «Mr Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος, όπως προέκυψε -σύμφωνα με πληροφορίες- από έρευνα της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα στο διαβιβαστικό των... 850 σελίδων αναφέρουν τις έρευνες για τα δηλωμένα εισοδήματα του Γιαννακόπουλου, που έχει συλληφθεί για την απάτη των 100 εκατ. ευρώ.



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Με βάση τις έρευνες, ο «daddy» ή «boss» ή «μεγάλος», όπως αποκαλούσαν τον 57χρονο Άγγελο Γιαννακόπουλο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των «ψωμιών», είχε τα εξής εισοδήματα από το 2020:

Το 2020 εμφανίζει εισόδημα 998,37 ευρώ, το 2021 είχε εισοδήματα 8.528,08 ευρώ και το 2022... μηδέν εισόδημα. Ωστόσο την ίδια χρονική περίοδο καταγράφονται εισοδήματα από άλλες πηγές, όπως 30.000 ευρώ από ακίνητα, καθώς και επίδομα… ανεργίας 5.294, 37 ευρώ το 2022.

Από κει και πέρα, το 2023 δήλωσε 96.000 ευρώ εργαζόμενος ως μάγειρας σε δύο εστιατόρια. Το 2024 δήλωσε 78.579,14 ευρώ, προερχόμενα από δύο καταστήματα της Μυκόνου, ενώ το 2025 δήλωσε 10.925,58 ευρώ, αλλά εμφανίζει διανομή μερισμάτων ύψους 200.055,07 ευρώ από την εταιρεία στο Κολωνάκι.

Τα «δωράκια» σε προϊσταμένους δημοσίων υπηρεσιών



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος φρόντιζε να κάνει... δωράκια σε προϊσταμένους δημοσίων υπηρεσιών για να εξασφαλίζει τους στόχους που ήθελε να πετύχει. Προς τούτο, είχε αναθέσει στην 49χρονη «Δήμητρα», άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του, τις «δημόσιες σχέσεις» και τη διεκπεραίωση υποθέσεων των εταιρειών.

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Η 49χρονη είχε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο διαπροσωπικών επαφών, επικοινωνώντας με προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών, δικηγόρους και λογιστές.



Με αφορμή εργατικό ατύχημα αλλοδαπής εργαζόμενης σε επιχείρηση του κυκλώματος εμφανίζονται συνομιλίες και διά ζώσης συναντήσεις της 49χρονης με υπαλλήλους φορολογικών και εργατικών υπηρεσιών.



Συνδρομή σε αυτές τις επικοινωνίες παρείχε ένα άνδρας σε ρόλο συνδέσμου και καθοδηγητή των επαφών. Στις μεταξύ τους συνομιλίες ανέφερε τις εκάστοτε επαφές ως «βαφτιστήρια», «θεία», «ξαδέλφη». Σημειώνεται ότι στις 3 Απριλίου 2026, σε συνομιλία που είχε η 49χρονη με τον «σύνδεσμο», αποκαλύφθηκαν κρίσιμα στοιχεία για την αγορά αρωμάτων και επώνυμων κραγιόν… 40 ευρώ το καθένα προκειμένου να τα προσφέρουν τρεις ημέρες αργότερα σε προγραμματισμένο ραντεβού σε Επιθεώρηση Εργασίας για το εργατικό ατύχημα της αλλοδαπής εργαζόμενης.



Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι έχουν… υποχρέωση σε 10 άτομα, «δικούς τους» όπως τους κατονομάζουν, με τον «σύνδεσμο» να έχει συγκεκριμένη λίστα. Ανέφεραν με τα μικρά τους ονόματα τις «βοηθούς», οι οποίες είναι προϊστάμενες στη συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία.



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Σε άλλες συνομιλίες προέκυψε η συνάντηση της 49χρονης με διοικητικό στέλεχος φορολογικής υπηρεσίας, με τον «σύνδεσμο» να τονίζει την ανάγκη γνωριμίας της «Δήμητρας» με την προϊσταμένη συγκεκριμένης υπηρεσίας. Όταν ο σύνδεσμος ανέφερε το όνομα μέλους της συγκεκριμένης επιτροπής, η 49χρονη του απαγόρευσε την συνέχιση της συζήτησης μέσω τηλεφώνου.

Το «μαύρο» καρνέ

Την ίδια στιγμή, το «μαύρο» καρνέ με τα… μερίσματα των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης σε Μύκονο και Ρόδο είναι ενδεικτικό για τον πακτωλό χρημάτων που αποκόμιζε το «Αφεντικούλι» (όπως αποκαλούσαν, μεταξύ άλλων, τον 57χρονο Άγγελο Γιαννακόπουλο), ο 73χρονος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, ο 43χρονος «Σάκης» (δυναμικός διεκπεραιωτής των επιχειρηματικών διενέξεων), ο 55χρονος επίσημος «μπροστινός» της Ρόδου και δύο ακόμη ηγετικά μέλη.

Σε ατζέντες που κατασχέθηκαν σε εταιρεία real estate στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου 2026 αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά και πού αυτά κατέληγαν, ανά μήνα και από που προέρχονταν.



Ενδεικτικά, αναφορικά με τα έσοδα, 16 beach bar και άλλα καταστήματα στη Ρόδο, την καλοκαιρινή σεζόν του 2025 και του 2026 (μέχρι τον Αύγουστο), το «Αφεντικούλι» είχε μέρισμα 4.012.169 ευρώ, ο 55χρονος «μπροστινός» στη Ρόδο 2.036.510 ευρώ, ο πρώην συνδικαλιστής 2.095.976 ευρώ, ο 43χρονος δυναμικός «Σάκης» έλαβε 318.000 ευρώ, η «Κάτια», ο «Λάκης», ο «Ίσκας» και ο «Μπαλτάς» συνολικά 708.000 ευρώ σε ανισομερή μερίδια.



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Συνολικά, σύμφωνα με τις «χρυσές» σελίδες των σημειωματάριων, το χρηματικό ποσό των μερισμάτων για 9 μήνες των σεζόν 2025-2026 ανέρχεται σε 9.170.655 ευρώ.

Ο «όμιλος», το «καζίνο» και τα «σουβλάκια»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν τους ίδιους «κωδικούς». Έτσι, το σύνολο των εταιρικών σχημάτων τα αποκαλούσαν «Όμιλο», ενώ το στρατηγείο στον Κηφισό το έλεγαν «γραφείο» ή «κεντρικό γραφείο».

Όσον αφορά το στριπτιζάδικο στη λεωφόρο Συγγρού, το αποκαλούσαν «ALCA», ενώ την παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη και πάλι στη Λ. Συγγρού την ανέφεραν ως «καζίνο». Τα POS τα ονόμαζαν «μηχανάκια», τα μετρητά τα αποκαλούσαν «μαγκούτ», ενώ τις δόσεις κοκαΐνης της έλεγαν «σουβλάκια».

Το κύκλωμα έλεγχε πάνω από 430 επιχειρήσεις

Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Αττική, στη Ρόδο και στη Μύκονο, ελέγχοντας περίπου 433 επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από παραγωγή άρτου έως καφετέριες, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης και νυχτερινά κέντρα με strip show, ενώ οι υπόλοιπες ήταν εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

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Για τον συντονισμό τους ο Άγγελος Γιαννακόπουλος﻿ φέρεται να διέθετε κεντρικά γραφεία στην Αττική, με άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων και εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο, με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο. Μια στενή ομάδα ανθρώπων είχε αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους, όπως η επιτήρηση της λειτουργίας των καταστημάτων, η δημιουργία νομικών οντοτήτων και η πληρωμή των «αχυράνθρωπων».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το modus operandi του κυκλώματος ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων προς το κράτος, καθώς γνώριζαν ότι οι νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον «αχυράνθρωπο».

Στη διάρκεια της δεκαετίας δεν καταβλήθηκαν συστηματικά εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περίπου 38,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν χρέη περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές του Δημοσίου και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, ενώ αποκρύφθηκε φορολογητέα ύλη περίπου 43 εκατ. ευρώ (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.).

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Ιδιαίτερη μέθοδο είχε αναπτύξει για τις παραλίες που μισθώνονταν από την Κτηματική Υπηρεσία και την ΕΤΑΔ. Η οργάνωση συμμετείχε στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με προσφορές ασύμφορες για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, μέσω νομικών οντοτήτων στα στοιχεία «αχυράνθρωπων».

Παραλία με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ κατοχυρωνόταν με προσφορά 1.000.000 ευρώ για τρία έτη. Συνήθως καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση, και για τα επόμενα τρία χρόνια δεν γινόταν καμία πληρωμή. Στο τελευταίο έτος τα χρέη βεβαιώνονταν στην αρμόδια ΔΟΥ και, με πρόταση του δήμου, επερχόταν αποπομπή, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία τελούσε σε αναστολή λειτουργίας, και τα χρέη περνούσαν στον «αχυράνθρωπο». Στη συνέχεια η οργάνωση κατέβαινε εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον «αχυράνθρωπο», και η διαδικασία επαναλαμβανόταν. Με τον τρόπο αυτόν, μόνο στη Ρόδο είχε φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών, ενώ παράλληλα κατοχύρωνε χώρους σε πόστα για 10 χρόνια και τους υπεκμίσθωνε σε εταιρείες.